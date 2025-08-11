КХЛ не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста»

КХЛ пока не изменила контрактный статус Джоша Ливо с «Салаватом Юлаевым».

Сегодня стало известно, что уфимский клуб расторг соглашение с 32-летним канадским нападающим.

По данным «Спорт-Экспресса», контракт был разорван без выплаты денежной компенсации. Зарплата Ливо по 2-летнему соглашению с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

Ранее появилась информация, что платежка уфимского клуба в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. «Салавату» необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев » в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для аннулирования контракта с нападающим Джошем Ливо .

Ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста, лига не изменила контрактный статус игрока в ЦИБ КХЛ», – сообщил представитель КХЛ .