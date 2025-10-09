Айкел с 1+3, Нюджент-Хопкинс с 1+2 и Сваймен с 35-ю сэйвами – звезды дня в НХЛ. Дорофеев с хет-триком не попал в список

Джек Айкел, Райан Нюджент-Хопкинс и Джереми Сваймен стали звездами дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Бостона» Джереми Сваймен , отразивший 35 бросков в створ из 36 в матче с «Вашингтоном» (3:1).

Вторая звезда – форвард «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс с 3 (1+2) очками в игре с «Калгари» (3:4 ОТ).

Первая звезда – нападающий «Вегаса» Джек Айкел , набравший 4 (1+3) балла против «Лос-Анджелеса» (5:6 Б).

Отметим, что Павел Дорофеев , сделавший хет-трик за «Голден Найтс» не вошел в число номинантов.