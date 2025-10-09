Агент Толчинского: «Сергею нужна помощь, чтобы в него поверили и доверяли ему. У него с Разиным есть контакт, тренер подготавливает его по своей программе»
Агент Сергея Толчинского заявил, что игроку нужна помощь и доверие.
30-летний форвард провел 10 матчей в текущем сезоне FONBET КХЛ и набрал 2 (1+1) очка при среднем игровом времени 12:03.
«Сергею нужна помощь, чтобы в него поверили и доверяли ему.
На сегодняшний момент тренер подготавливает его по своей программе. У них есть контакт, Разин говорит: «Я тебе доверяю, ты будешь много играть, все будет хорошо». И Сергей следует его плану.
Нужно, чтобы Толчинскому дали шанс, чтобы он мог показать на льду то, что умеет», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
