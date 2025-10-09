Новый гендиректор ФК «Спартак» играл в Люксембурге в любительский хоккей: «Некрасов выступал на международных турнирах и показывал результаты. Будем скучать»

Новый гендиректор ФК «Спартак» играл в Люксембурге в любительский хоккей.

Бывший вице-президент «Газпромбанка» и сотрудник «Лукойла» Сергей Некрасов был назначен генеральным директором футбольного клуба 6 октября.

«Сергей приехал к нам в 2021 году. Он был сдержанным, вежливым, всегда готовым прийти на помощь, быстро влился в нашу команду. «Люксембург Пакерс» как команда уникальна тем, что в ней играют представители разных национальностей.

На льду Сергей выступал в защите вместе со своим соотечественником Алексеем. У него хорошие навыки позиционной игры и хорошее понимание хоккея. Он показывал хорошие результаты, также играл в международных турнирах, которые дали ему отличный опыт. Он хороший товарищ по команде, и мы будем скучать по нему.

Наш клуб желает ему успеха и достижения всех его целей на новом рабочем месте», – сообщил представитель любительского хоккейного клуба «Люксембург Пакерс».

Отметим, что в профиле «Люксембург Пакерс» на Eliteprospects Некрасов не указан ни в одном из четырех последних сезонов.