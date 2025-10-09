Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак – 2-й, Василевский – 4-й, Блэквуд – 5-й
Игорь Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic.
Они опросили 35 аналитиков и журналистов сайта, каждый из которых отдал голос за одного из вратарей НХЛ. Лидером по итогам голосования стал Игорь Шестеркин, набравший 34,3%.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 34,3% голосов;
2. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 22,9%;
3. Джейк Эттинджер, «Даллас» – 17,1%;
4. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй» – 11,4%;
5. Маккензи Блэквуд, «Колорадо» – 5,7%;
6-8. Дастин Вульф, «Калгари» – 2,9%;
6-8. Филип Густавссон, «Миннесота» – 2,9%;
6-8. Лукаш Достал, «Анахайм» – 2,9%.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
