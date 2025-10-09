Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак – 2-й, Василевский – 4-й, Блэквуд – 5-й

Игорь Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic.

Они опросили 35 аналитиков и журналистов сайта, каждый из которых отдал голос за одного из вратарей НХЛ. Лидером по итогам голосования стал Игорь Шестеркин, набравший 34,3%.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 34,3% голосов;

2. Коннор Хеллибак , «Виннипег» – 22,9%;

3. Джейк Эттинджер , «Даллас» – 17,1%;

4. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй» – 11,4%;

5. Маккензи Блэквуд , «Колорадо» – 5,7%;

6-8. Дастин Вульф , «Калгари» – 2,9%;

6-8. Филип Густавссон , «Миннесота» – 2,9%;

6-8. Лукаш Достал , «Анахайм» – 2,9%.