Карбери о 6:22 на льду у Овечкина в большинстве с «Бостоном»: «Он уставший лучше многих свежих игроков в неравных составах. Мы должны использовать его сильные стороны»

Спенсер Карбери оценил игру Александра Овечкина в большинстве против «Бостона».

«Вашингтон » проиграл «Бостону» стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ (1:3).

Команда не реализовала ни одного большинства из пяти попыток, а российский форвард провел на льду 6:22 из 9:06 в неравных составах – это существенно меньше среднего процента времени Овечкина в большинстве за карьеру.

«Овечкин сейчас на том этапе карьеры, когда важно не количество, а качество. Моя задача – сделать так, чтобы его игровое время соответствовало его потребностям, а мы использовали его в правильных ситуациях, чтобы реализовать его сильные стороны.

Он будет играть большую часть времени во второй спецбригаде. Сегодня все было ситуативно, потому что он часто уставал в конце смен. Никто в лиге, кроме Уильяма Нюландера, не играет все две минуты в большинстве, верно?

Получается, где-то за минуту большинство парней устают и уходят на смену. Он такой же человек и ничем не отличается, он тоже устал. Уставший Овечкин при игре в большинстве – лучше, чем многие свежие игроки.

Именно в этой ситуации можно использовать Александра, даже когда он немного устал», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери .

Овечкин не набрал очки в первом матче сезона с «Бостоном»: «минус 1», 3 броска и 18:16 на льду (6:22 – в большинстве)