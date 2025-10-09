  • Спортс
  Ларионов о реализации СКА: «Мы близки к преодолению волнений и неудач, которые нас преследуют. Надо искать резервы внутри себя»
Ларионов о реализации СКА: «Мы близки к преодолению волнений и неудач, которые нас преследуют. Надо искать резервы внутри себя»

Игорь Ларионов прокомментировал низкую реализацию моментов у СКА.

Вчера армейцы проиграли «Автомобилисту» (1:2 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Шесть или семь фирменных контратак организовали, но ни одну не смогли реализовать. Отметите вратаря соперника или все-таки покритикуете своих нападающих за прямолинейность в завершении?

– Меня это беспокоит, скажу честно. Мы создаем хорошие моменты, делаем все, чтобы забивать. Либо пропала уверенность у ребят в моментах, когда они выходят один на один с вратарем, когда получают хороший шанс. Где-то что-то ушло. Это и выдающаяся игра вратарей.

Тем не менее, надо искать резервы внутри себя, это очень важно. Было сказано перед игрой, что любая победа, любой выигранный матч придает большую уверенность каждому игроку.

Мы находимся близко к тому, чтобы преодолеть волнение и неудачи, которые нас преследуют. Надеюсь, что у нас получится, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
