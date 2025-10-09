«Шанхай» сыграет с «Динамо» Минск. ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:30 по московскому времени
«Шанхай» сыграет с «Динамо» Минск в рамках Fonbet КХЛ.
ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
«Шанхай Дрэгонс» – «Динамо» Минск – 19:30
