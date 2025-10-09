Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ – 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле – 14 шайб
Остон Мэттьюс сравнялся с Александром Овечкиным по одному из показателей.
Американский форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:2).
Этот гол стал для Мэттьюса 13-м за карьеру в стартовых матчах сезона. Он повторил результат Александра Овечкина.
Рекорд лиги принадлежит Мишелю Гуле и Дино Сиссарелли – по 14 шайб.
Мэттьюс с доходом 20,2 млн долларов – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Шестеркин – 6-й, Овечкин – в топ-4 по доходам вне льда (Forbes)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
