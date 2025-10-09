  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»
0

Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»

Алексей Кудашов призвал не выделять отдельные матчи в сезоне Fonbet КХЛ.

В среду «Динамо» обыграло «Салават» (4:1) в домашнем матче. Бело-голубые одержали 6 побед в 7 последних играх. 10 октября «Динамо» примет ЦСКА. 

– Впереди довольно сложный календарь: ЦСКА, несколько раз «Шанхайские Драконы», «Спартак». Может будете как-то менять систему подготовки?

– Поедем на море готовиться (смеется). До этого мы играли с командами, которые сейчас занимают первые строчки в турнирной таблице. Они были плохими? Нужно стереть стереотипы о названиях команд. В этот год все равны. Нужно относиться к каждой игре, как к решающей. 

– Вы сказали, что в этом сезоне все команды равны. Все стали играть хуже? Сегодня было много брака…

– Хоккей стал быстрее. Иногда мы [тренеры] на тренировках уходим за борт, чтобы не мешать движению команды. Иногда бывает некачественный лед, от этого еще сложнее. Сейчас не до красивой игры. Самое важное – быстрота. И победы у тех, кто умеет реагировать на эти скорости. 

– Сезон команда начала с ЦСКА и получила результат 2:6. Рассматриваете ли вы следующий матч как индикатор прогресса или это обычное дерби?

– В сезоне всегда бывают особенные игры, но их сейчас много. Мы играем по шесть раз с ЦСКА, «Спартаком» и «Драконами». Нельзя выделять один матч, потому что дальше у нас тоже серьезные соперники. Нельзя сказать, что это обычный матч. Московское дерби, естественно, каждая команда будет стараться выиграть, – сказал главный тренер «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Динамо»
logoАлексей Кудашов
logoШанхай Дрэгонс
календарь
logoЦСКА
logoСпартак
logoКХЛ
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е
461 октября, 11:25
КХЛ выплатила клубам 2 миллиарда призовых. Откуда такие деньги?
8126 сентября, 07:10
Алексей Кудашов: «Никитин или Разин в НХЛ шороху бы навели. Наши тренеры не хуже. Но нас никогда туда не пустят, даже шведов и финнов, это консервативная лига»
3024 сентября, 21:21
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Монреаль» – с «Торонто», «Вегас» против «Лос-Анджелеса», «Эдмонтон» встретится с «Калгари»
83сегодня, 22:08
Федор Конюхов о недопуске России на Олимпиаду: «Я бы не унижался. Через год-два все наладится, спортсмены должны готовиться сразу начать выигрывать»
5сегодня, 21:28
Ларионов про 5 поражений СКА подряд: «Сейчас не до историй о «Детройте». Команда только формируется, мы хотим побеждать и будем. Не хватает уверенности, поэтому забиваем очень мало»
6сегодня, 20:59
Кудашов о 4:1: «Салават» понравился, организованная команда. Не хочу выделять Подъяпольского. У «Динамо» 2 хороших вратаря, Моторыгин вытаскивает команду в определенный момент»
1сегодня, 20:42
«Вегас» и Айкел договорились о контракте на 108 млн долларов и 8 лет (TSN)
27сегодня, 20:28
Козлов после 1:4 от «Динамо»: «Салавату» надо перестать стрелять себе в ногу, быть дисциплинированнее. Надеюсь, мы повзрослеем»
3сегодня, 20:04
Баландин о Ларионове: «Ненормально, когда убираешь игрока и ставишь сына на его место. Болельщики это видят. Ему не удается поднять СКА в лидеры»
11сегодня, 19:50
Ларионов о переводе Ларионова-младшего на фланг вместо Короткого: «Они договариваются сами, кто-то посильнее, кто-то послабее на вбрасываниях. Это их территория»
7сегодня, 19:09
«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, команда Кудашова – 5-я на Западе. У «Салавата» 8 поражений в 11 играх
14сегодня, 18:55
КХЛ. «Динамо» Москва победило «Салават Юлаев», «Автомобилист» обыграл СКА
146сегодня, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург – решение Ларинова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»
1сегодня, 21:45
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
сегодня, 21:35
Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»
сегодня, 20:17
Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»
3сегодня, 19:40
Эткинсон подпишет с «Коламбусом» контракт на день и завершит карьеру перед игрой с «Колорадо». 36-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Блю Джекетс» в Кубке Стэнли
2сегодня, 19:26
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Мне повезло сыграть против Овечкина в НХЛ. С Ковальчуком мы были в «Лос-Анджелесе», он один из лучших игроков, что я видел»
сегодня, 18:27
«Сент-Луис» подписал контракт с Георгием Романовым на год. Вратарь будет отправлен в АХЛ
сегодня, 18:13
Каменский о Малкине: «Легенда «Питтсбурга». Он выиграл три Кубка Стэнли, хоккеист высшего класса»
сегодня, 17:50
Генменеджер «Сибири» об отставке Епанчинцева: «В прошлом сезоне команда кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Изменений не увидели, дальше тянуть было нельзя»
2сегодня, 17:24
Форвард «Шанхая» Вагнер о КХЛ: «Вторая лига мира. В НХЛ самые топовые игроки, нет возможности безнаказанно допустить ошибку. Уровень примерно одинаковый»
2сегодня, 16:50