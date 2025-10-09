Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»

Алексей Кудашов призвал не выделять отдельные матчи в сезоне Fonbet КХЛ.

В среду «Динамо» обыграло «Салават» (4:1) в домашнем матче. Бело-голубые одержали 6 побед в 7 последних играх. 10 октября «Динамо» примет ЦСКА.

– Впереди довольно сложный календарь: ЦСКА, несколько раз «Шанхайские Драконы», «Спартак». Может будете как-то менять систему подготовки?

– Поедем на море готовиться (смеется). До этого мы играли с командами, которые сейчас занимают первые строчки в турнирной таблице. Они были плохими? Нужно стереть стереотипы о названиях команд. В этот год все равны. Нужно относиться к каждой игре, как к решающей.

– Вы сказали, что в этом сезоне все команды равны. Все стали играть хуже? Сегодня было много брака…

– Хоккей стал быстрее. Иногда мы [тренеры] на тренировках уходим за борт, чтобы не мешать движению команды. Иногда бывает некачественный лед, от этого еще сложнее. Сейчас не до красивой игры. Самое важное – быстрота. И победы у тех, кто умеет реагировать на эти скорости.

– Сезон команда начала с ЦСКА и получила результат 2:6. Рассматриваете ли вы следующий матч как индикатор прогресса или это обычное дерби?

– В сезоне всегда бывают особенные игры, но их сейчас много. Мы играем по шесть раз с ЦСКА , «Спартаком» и «Драконами». Нельзя выделять один матч, потому что дальше у нас тоже серьезные соперники. Нельзя сказать, что это обычный матч. Московское дерби, естественно, каждая команда будет стараться выиграть, – сказал главный тренер «Динамо ».