Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»

Василий Глотов рассказал, как родители поддерживали его интерес к хоккею.

– В одном из интервью ты сказал, что у тебя «хоккей головного мозга». В чем это проявляется?

– Все идет с детства. Тогда не было соцсетей, гаджетов, других увлечений. Главный интерес – хоккей: секция, игры во дворе, трансляции по телевизору. Вся семья смотрела вместе со мной. Помню, бабушка из Барнаула могла ночью звонить: «Кузнецов на чемпионате мира гол забил!»

С детства я собирал хоккейные карточки, журналы, часами смотрел матчи. Огромное спасибо отцу: когда мне было лет 11, он доставал из Канады учебные диски по дриблингу Шона Скиннера. Даже сам вытачивал для меня деревянный мячик для тренировок.

Мы летом выходили на асфальт, он рисовал буквы «N» и «L», и я отрабатывал упражнения. Для того времени это было очень продвинуто. Родители всегда в меня верили и старались дать все, что могли. Мы не жили богато: ездили на метро или пешком, но у меня всегда были новые коньки. Это дорогого стоит.

И при этом важно сказать, что мои родители никогда не были теми, кто заставляет ребенка в 6 утра отжиматься или приседать. Они создавали условия, чтобы я сам хотел заниматься хоккеем. Поддерживали, помогали, но не давили.

Например, я не умел подтягиваться. Папа не говорил «должен», а просто предложил: «Давай начнем вместе. Сегодня один раз попробуем, завтра два». Так мы дошли до десяти. Эти вещи очень сильно откладываются.

Ведь если ребенка постоянно подталкивать жестко – любовь к спорту убивается. У него появляется желание увильнуть, придумать, как бы показать, что у него не получается. Родители это понимали и всегда старались, чтобы у меня было именно желание играть.

– Получается, это сработало.

– Да, я мог делать уроки поздно ночью, но на тренировку всегда бежал с горящими глазами. Даже дорога на троллейбусе была кайфом: едешь 50 минут с сумкой, с наушниками и думаешь, что сегодня новая лента, обмотаешь клюшку, будет тренировка. Я ждал этого как праздника.

Со временем все переросло в другое: уже в молодежном хоккее появился интерес к тактике, к мелочам подготовки. Но до сих пор я кайфую от разговоров о хоккее. Могу бесконечно обсуждать экипировку, физику, качество льда, тактические детали. Для меня это всегда интересно, – сказал нападающий «Трактора » Василий Глотов .