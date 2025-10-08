  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»
0

Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»

Василий Глотов рассказал, как родители поддерживали его интерес к хоккею.

– В одном из интервью ты сказал, что у тебя «хоккей головного мозга». В чем это проявляется?

– Все идет с детства. Тогда не было соцсетей, гаджетов, других увлечений. Главный интерес – хоккей: секция, игры во дворе, трансляции по телевизору. Вся семья смотрела вместе со мной. Помню, бабушка из Барнаула могла ночью звонить: «Кузнецов на чемпионате мира гол забил!»

С детства я собирал хоккейные карточки, журналы, часами смотрел матчи. Огромное спасибо отцу: когда мне было лет 11, он доставал из Канады учебные диски по дриблингу Шона Скиннера. Даже сам вытачивал для меня деревянный мячик для тренировок.

Мы летом выходили на асфальт, он рисовал буквы «N» и «L», и я отрабатывал упражнения. Для того времени это было очень продвинуто. Родители всегда в меня верили и старались дать все, что могли. Мы не жили богато: ездили на метро или пешком, но у меня всегда были новые коньки. Это дорогого стоит.

И при этом важно сказать, что мои родители никогда не были теми, кто заставляет ребенка в 6 утра отжиматься или приседать. Они создавали условия, чтобы я сам хотел заниматься хоккеем. Поддерживали, помогали, но не давили.

Например, я не умел подтягиваться. Папа не говорил «должен», а просто предложил: «Давай начнем вместе. Сегодня один раз попробуем, завтра два». Так мы дошли до десяти. Эти вещи очень сильно откладываются.

Ведь если ребенка постоянно подталкивать жестко – любовь к спорту убивается. У него появляется желание увильнуть, придумать, как бы показать, что у него не получается. Родители это понимали и всегда старались, чтобы у меня было именно желание играть.

– Получается, это сработало.

– Да, я мог делать уроки поздно ночью, но на тренировку всегда бежал с горящими глазами. Даже дорога на троллейбусе была кайфом: едешь 50 минут с сумкой, с наушниками и думаешь, что сегодня новая лента, обмотаешь клюшку, будет тренировка. Я ждал этого как праздника.

Со временем все переросло в другое: уже в молодежном хоккее появился интерес к тактике, к мелочам подготовки. Но до сих пор я кайфую от разговоров о хоккее. Могу бесконечно обсуждать экипировку, физику, качество льда, тактические детали. Для меня это всегда интересно, – сказал нападающий «Трактора» Василий Глотов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Шон Скиннер
logoТрактор
logoВасилий Глотов
logoКХЛ
детский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о 3:5 со «Спартаком»: «Вратарь и большинство соперника сыграли лучше. У Дюбе, Светлакова и Глотова были отличные моменты»
221 сентября, 14:56
Глотов о КХЛ: «Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте – толку мало. Правильнее всего – сделать 100% соглашений защищенными, хочешь расторгнуть – выплачивай как в НХЛ»
1612 сентября, 12:16
Глотов о Ливо в «Тракторе»: «Здесь не стоит ждать, что он будет единственной звездой. Пусть Джош забьет не 49, а 30 голов, но если вместе мы выиграем Кубок Гагарина – это куда важнее»
612 сентября, 09:40
Главные новости
Федор Конюхов о недопуске России на Олимпиаду: «Я бы не унижался. Через год-два все наладится, спортсмены должны готовиться сразу начать выигрывать»
729 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Монреаль» – с «Торонто», «Вегас» против «Лос-Анджелеса», «Эдмонтон» встретится с «Калгари»
8156 минут назад
Ларионов про 5 поражений СКА подряд: «Сейчас не до историй о «Детройте». Команда только формируется, мы хотим побеждать и будем. Не хватает уверенности, поэтому забиваем очень мало»
658 минут назад
Кудашов о 4:1: «Салават» понравился, организованная команда. Не хочу выделять Подъяпольского. У «Динамо» 2 хороших вратаря, Моторыгин вытаскивает команду в определенный момент»
1сегодня, 20:42
«Вегас» и Айкел договорились о контракте на 108 млн долларов и 8 лет (TSN)
25сегодня, 20:28
Козлов после 1:4 от «Динамо»: «Салавату» надо перестать стрелять себе в ногу, быть дисциплинированнее. Надеюсь, мы повзрослеем»
3сегодня, 20:04
Баландин о Ларионове: «Ненормально, когда убираешь игрока и ставишь сына на его место. Болельщики это видят. Ему не удается поднять СКА в лидеры»
11сегодня, 19:50
Ларионов о переводе Ларионова-младшего на фланг вместо Короткого: «Они договариваются сами, кто-то посильнее, кто-то послабее на вбрасываниях. Это их территория»
7сегодня, 19:09
«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, команда Кудашова – 5-я на Западе. У «Салавата» 8 поражений в 11 играх
14сегодня, 18:55
КХЛ. «Динамо» Москва победило «Салават Юлаев», «Автомобилист» обыграл СКА
146сегодня, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург – решение Ларинова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»
12 минут назад
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
22 минуты назад
Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»
3сегодня, 19:40
Эткинсон подпишет с «Коламбусом» контракт на день и завершит карьеру перед игрой с «Колорадо». 36-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Блю Джекетс» в Кубке Стэнли
1сегодня, 19:26
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Мне повезло сыграть против Овечкина в НХЛ. С Ковальчуком мы были в «Лос-Анджелесе», он один из лучших игроков, что я видел»
сегодня, 18:27
«Сент-Луис» подписал контракт с Георгием Романовым на год. Вратарь будет отправлен в АХЛ
сегодня, 18:13
Каменский о Малкине: «Легенда «Питтсбурга». Он выиграл три Кубка Стэнли, хоккеист высшего класса»
сегодня, 17:50
Генменеджер «Сибири» об отставке Епанчинцева: «В прошлом сезоне команда кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Изменений не увидели, дальше тянуть было нельзя»
1сегодня, 17:24
Форвард «Шанхая» Вагнер о КХЛ: «Вторая лига мира. В НХЛ самые топовые игроки, нет возможности безнаказанно допустить ошибку. Уровень примерно одинаковый»
2сегодня, 16:50
Бабаев хотел бы, чтобы Кузнецов дебютировал за «Металлург» в игре с «Торпедо». После прошлого матча Разин и Исаков устроили потасовку
3сегодня, 16:40