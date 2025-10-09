Гридин – вторая звезда дебютного матча в НХЛ с «Эдмонтоном». 19-летний форвард «Калгари» забил, набрал «плюс 2», нанес 5 бросков и сыграл 15:25

Матвей Гридин забил первый гол в НХЛ.

«Калгари » отыгрался с 0:3 и обыграл «Эдмонтон » (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

19-летний нападающий «Флэймс» Матвей Гридин забил гол в дебютной игре в лиге.

На 13-й минуте во втором периоде он с фланга попытался сделать передачу в центр, после чего шайба рикошетом от конька Ноа Филпа попала в ворота Стюарта Скиннера.

Россиянин был признан второй звездой матча.

Также он заработал показатель полезности «плюс 2», нанес пять бросков в створ ворот (больше всех в команде), заблокировал один бросок, получил малый штраф и провел на льду 15:25 (1:39 – в большинстве).