  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о СКА: «Надо задавать Ларионову вопросы по составу, игра невзрачная и неубедительная. Голдобина на плей-офф берегут, наверное»
1

Плющев о СКА: «Надо задавать Ларионову вопросы по составу, игра невзрачная и неубедительная. Голдобина на плей-офф берегут, наверное»

Владимир Плющев поделился мнением о качестве игры СКА.

Вчера армейцы уступили «Автомобилисту» (1:2 ОТ). СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 13 очков в 13 матчах.

«Не знаю, какие задачи перед нынешним СКА, но по нынешнему составу вопросы надо задавать Ларионову. Наверное, Голдобина берегут на плей-офф, а убрать его на матч с «Локомотивом» – тактическая перестановка (смеется).

Знаю, что они очень давно за Николаем ходили кругами. Добились того, что человек из «Спартака» ушел в СКА, но что там происходит внутри клуба сейчас – не знаю.

На сегодняшний день у СКА невзрачная и неубедительная игра. Смотрите на табло, оно все определяет. Площадка показывает, кто из себя чего стоит», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Ларионов о реализации СКА: «Мы близки к преодолению волнений и неудач, которые нас преследуют. Надо искать резервы внутри себя»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoАвтомобилист
logoИгорь Ларионов
logoНиколай Голдобин
logoСКА
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о Голдобине вне заявки СКА: «Мастерство должно подкрепляться рабочей этикой и трудом. Пытаемся это до него донести. Надеемся увидеть его в домашней серии»
23вчера, 18:00
Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, что-то больше давать, чем ягоду и малину»
75 октября, 06:40
СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста» («СЭ»)
1043 октября, 21:29
Главные новости
Дюбе о России: «Красивейшая и безопасная страна. В США, Канаде или Франции вы услышите по новостям только плохое о других странах. Надо разделять политику и жизнь»
1621 минуту назад
Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Athletic. Хеллибак – 2-й, Василевский – 4-й, Блэквуд – 5-й
148 минут назад
Ларионов о реализации СКА: «Мы близки к преодолению волнений и неудач, которые нас преследуют. Надо искать резервы внутри себя»
559 минут назад
Ремпал может перейти в «Трактор». Сейчас экс-форвард «Салавата» в фарм-клубе «Вашингтона» (Артур Хайруллин)
7сегодня, 09:18
Айкел с 1+3, Нюджент-Хопкинс с 1+2 и Сваймен с 35-ю сэйвами – звезды дня в НХЛ. Дорофеев с хет-триком не попал в список
17сегодня, 08:50
«Шанхай» сыграет с «Динамо» Минск. ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:30 по московскому времени
сегодня, 08:06Видео
Гридин – вторая звезда дебютного матча в НХЛ с «Эдмонтоном». 19-летний форвард «Калгари» забил, набрал «плюс 2», нанес 5 бросков и сыграл 15:25
14сегодня, 07:15Видео
КХЛ. «Трактор» примет «Барыс», «Северсталь» против «Сочи», «Амур» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» сыграет с минским «Динамо»
9сегодня, 06:25
Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. «Авангард» – клуб уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»
41сегодня, 06:15
Кузьменко набрал 1+1 против «Вегаса». Форвард «Лос-Анджелеса» нанес 2 броска, сделал 2 хита и сыграл 15:52
5сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Сергачев о буллинге в детстве: «Меня сильно задевало, отвечал кулаками. Поэтому и стал жестким игроком по тем меркам, наверное»
111 минут назад
Новый гендиректор ФК «Спартак» играл в Люксембурге в любительский хоккей: «Некрасов выступал на международных турнирах и показывал результаты. Будем скучать»
6сегодня, 09:08
Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ – 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле – 14 шайб
сегодня, 08:40
Гридин о дебюте за «Калгари»: «Играл в НХЛ на приставке пару лет назад, а теперь я здесь – потрясающее чувство. Первую игру не забывают, как и первый гол»
1сегодня, 08:22
«Эдмонтон» проиграл «Калгари», ведя 3:0 во 2-м периоде. Драйзайтль забил 400-й гол в НХЛ, Макдэвид сделал 2 передачи при 26:21 на льду, Скиннер отбил 19 из 22 бросков
6сегодня, 07:55
Барбашев против «Лос-Анджелеса»: 1-й гол в сезоне, 2 очка, 5 силовых приемов и 15:50 на льду
сегодня, 07:05Видео
Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»
7вчера, 21:58
Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург – решение Ларионова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»
4вчера, 21:45
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
4вчера, 21:35
Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»
вчера, 20:17