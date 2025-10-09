Плющев о СКА: «Надо задавать Ларионову вопросы по составу, игра невзрачная и неубедительная. Голдобина на плей-офф берегут, наверное»

Владимир Плющев поделился мнением о качестве игры СКА.

Вчера армейцы уступили «Автомобилисту » (1:2 ОТ). СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 13 очков в 13 матчах.

«Не знаю, какие задачи перед нынешним СКА, но по нынешнему составу вопросы надо задавать Ларионову . Наверное, Голдобина берегут на плей-офф, а убрать его на матч с «Локомотивом» – тактическая перестановка (смеется).

Знаю, что они очень давно за Николаем ходили кругами. Добились того, что человек из «Спартака» ушел в СКА , но что там происходит внутри клуба сейчас – не знаю.

На сегодняшний день у СКА невзрачная и неубедительная игра. Смотрите на табло, оно все определяет. Площадка показывает, кто из себя чего стоит», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

