Плющев о СКА: «Надо задавать Ларионову вопросы по составу, игра невзрачная и неубедительная. Голдобина на плей-офф берегут, наверное»
Вчера армейцы уступили «Автомобилисту» (1:2 ОТ). СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 13 очков в 13 матчах.
«Не знаю, какие задачи перед нынешним СКА, но по нынешнему составу вопросы надо задавать Ларионову. Наверное, Голдобина берегут на плей-офф, а убрать его на матч с «Локомотивом» – тактическая перестановка (смеется).
Знаю, что они очень давно за Николаем ходили кругами. Добились того, что человек из «Спартака» ушел в СКА, но что там происходит внутри клуба сейчас – не знаю.
На сегодняшний день у СКА невзрачная и неубедительная игра. Смотрите на табло, оно все определяет. Площадка показывает, кто из себя чего стоит», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
