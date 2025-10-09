  • Спортс
  • Сергачев о буллинге в детстве: «Меня сильно задевало, отвечал кулаками. Поэтому и стал жестким игроком по тем меркам, наверное»
Сергачев о буллинге в детстве: «Меня сильно задевало, отвечал кулаками. Поэтому и стал жестким игроком по тем меркам, наверное»

Михаил Сергачев заявил, что подвергался буллингу в детстве.

– Каким был Нижнекамск вашего детства? Похож на сериал «Слово пацана», снимавшийся по событиям в Казани, столице республики?

– Если смотреть сегодняшним взглядом – наверное, напоминал. Но тогда я этого не понимал. Для меня это была просто реальность, в которой жил. Закончил школу в час дня – и до вечера куча времени. Зимой – хоккей на улице, снеговики, прогулки по рынку. Прикольное было детство!

Конечно, были и гопники, и драки вечные: «Че ты сказал? Давай драться!» Для меня это было нормально, и сейчас думаю – даже хорошо, что через это прошел.

Я был высокий, еще и поэтому старшие ребята в школе постоянно лезли, драться приходилось регулярно. Но это тоже закаляло. И в раздевалке постоянно что-то происходило. Было много плохих, даже грязных ситуаций. Драки там тоже были постоянно. И меня выгоняли из клуба.

– Вас-то за что?

– Все ребята, включая меня, чудили с формой, портили ее другим. Как-то раз я оказался крайним, отцу было стыдно. Сейчас думаю, что на его месте своего сына обратно не вернул бы. Просто чтобы в глаза людям не смотреть. Но он все-таки дал мне еще один шанс, и после этого я успокоился.

– Читал, на первой тренировке вы еще кататься толком не умели, шли вдоль борта, и пацаны издевались, называли «коровой»?

– Было такое. Меня это сильно задевало, я не понимал, как реагировать, поэтому отвечал кулаками. Сразу подрался.

Наверное, именно поэтому и стал по тем меркам жестким игроком. В «Нефтехимике» мог на тренировке и локоть выставить, и в борьбе жестко сыграть, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Сергачев о Кучерове: «Его главное преимущество – мозг. Никита делает то, что не делают другие, но его иногда недооценивают»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
