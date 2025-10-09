Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»

Пьеррик Дюбе высказался о спортивном долголетии Александра Овечкина.

– За время, что вы были с Ови, удалось раскрыть секрет его спортивного долголетия?

– Думаю, он просто русский (смеется – Спортс’‘). Вы все просто так сделаны, по-другому. Еда тут другая (смеется – Спортс’‘). На самом деле он заботится о себе и своем теле. Каждый день его можно встретить в тренажерном зале, по несколько часов там проводит. Когда ты таким образом выстраиваешь свою рутину, ты можешь позволить себе колы, читос и сэндвич из Subway. Он столько калорий сжигает, что они ему не страшны.

Вспоминая его прошлый сезон, как он раньше срока вернулся после перелома, удивляешься. Обычно человек, получивший перелом, пропускает не менее двух месяцев и проводит время в покое, а он на следующий день после травмы ходил как ни в чем не бывало, без какого-либо гипса.

Это показывает, что он за человек, какой сильный у него дух. Побить рекорд, имея в сезоне такую травму, – это заслуживает уважения. Он также отличный лидер для «Вашингтона ». Столько лет быть капитаном команды. Это будет его 21-й сезон в НХЛ . Ови – настоящий профессионал. Если бы он не заботился о своей форме так, как он это делает, у него не было бы такой карьеры.

– В то же время Александр говорил в одном интервью, что терпеть не может тренировки в зале, набор формы, особенно после лета.

– Мне тоже не нравится зал, думаю, никому не нравится. Нужно преодолевать себя, наращивать мышечную массу, работать до отказа. Но, несмотря на то что ему не нравится, он все равно проводит там времени чуть ли не больше, чем остальные.

Так что его слова о том, что он терпеть не может зал, но все равно усердно там трудится, еще раз подтверждают его профессионализм, – сказал форвард «Тратора» Пьеррик Дюбе , ранее выступавший за «Вашингтон».