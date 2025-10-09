Ремпал может перейти в «Трактор». Сейчас экс-форвард «Салавата» в фарм-клубе «Вашингтона» (Артур Хайруллин)

Шелдон Ремпал может продолжить карьеру в «Тракторе».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» летом подписал контракт с «Вашингтоном », но был отправлен в фарм-клуб по ходу тренировочного лагеря.

В прошлом сезоне Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ . В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Ранее появилась информация , что на форварда претендуют несколько клубов КХЛ.