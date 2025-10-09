  • Спортс
Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург – решение Ларинова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»

Максим Сушинский высказался о том, что Николай Голдобин не попадает в заявку СКА.

В среду петербургский клуб уступил «Автомобилисту» в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 1:2 ОТ. Голдобин пропустил этот матч, ранее он также не был включен в заявку на игру против «Локомотива» (2:4). 

«Мне сложно сказать, что именно произошло, поскольку надо находиться в команде. Но это было решение Ларионова привезти Голдобина в Санкт-Петербург.

Что касается неудачной серии СКА, то, конечно, надо акцентировать на этом внимание. Пока никакой игры не видно у команды», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.

Я не верю в СКА Ларионова

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
