Барбашев против «Лос-Анджелеса»: 1-й гол в сезоне, 2 очка, 5 силовых приемов и 15:50 на льду
Иван Барбашев набрал два очка в матче против «Лос-Анджелеса».
«Вегас» уступил «Лос-Анджелесу» (5:6 Б) по буллитам в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился двумя набранными баллами по ходу третьего периода, забив первый гол в сезоне и сделав результативную передачу.
Россиянин также нанес два броска в створ ворот при полезности «0» и выполнил пять силовых приемов при игровом времени 15:50 (2:06 – в большинстве).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
