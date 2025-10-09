Барбашев против «Лос-Анджелеса»: 1-й гол в сезоне, 2 очка, 5 силовых приемов и 15:50 на льду

Иван Барбашев набрал два очка в матче против «Лос-Анджелеса».

«Вегас » уступил «Лос-Анджелесу » (5:6 Б) по буллитам в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился двумя набранными баллами по ходу третьего периода, забив первый гол в сезоне и сделав результативную передачу.

Россиянин также нанес два броска в створ ворот при полезности «0» и выполнил пять силовых приемов при игровом времени 15:50 (2:06 – в большинстве).