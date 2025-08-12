Виталий Прошкин: «Ливо сам дал повод для расторжения контракта, не приехав на сборы. Почему он только в середине августа получает визу?»

Виталий Прошкин высказался о ситуации с Джошем Ливо и «Салаватом Юлаевым».

Ранее появилась информация , что уфимский клуб расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.

КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

«У этой проблемы есть две стороны. С одной – у «Салавата Юлаева » существуют проблемы с бюджетом, поэтому им надо исключить дорогостоящего игрока. А он, в свою очередь, этого не хочет.

С другой – Ливо сам дал повод для расторжения контракта, не приехав на сборы. Сейчас 12 августа, через три недели начнется чемпионат, а его нет.

Также у Джошуа могут быть проблемы с визой, и в таком случае лига должна его защитить. Правда, почему он только в середине августа получает визу? Есть вопросы. Агент говорит одно, клуб другое.

Поэтому лига и взяла паузу для того, чтобы определить свою позицию в данном вопросе», – сказал двукратный чемпион мира Виталий Прошкин .

Почему «Салават» избавился от Ливо: формально – за опоздание на сборы