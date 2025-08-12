Плющев о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Лукавят обе стороны. Суета началась, когда легионеры почувствовали свободу действий. Это пошло, когда КХЛ объявила о независимости»

Владимир Плющев высказался о расторжении контракта Джоша Ливо с «Салаватом».

Ранее появилась информация , что уфимский клуб расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.

«Мне кажется, что лукавят обе стороны. Вся эта суета началась еще тогда, когда легионеры почувствовали свободу в своих действиях. Можно вспомнить тот период, когда хоккеисты с действующими контрактами с клубами КХЛ уезжали в Европу, и лига ничего не могла с этим сделать, а Международная федерация хоккея (IIHF) нам не поможет. Если сторона Ливо действительно уведомляла руководство «Салавата » о проблемах с визой, а по итогу клуб так поступил – это неправильно.

Но возникает вопрос, а какие проблемы могут быть? Мне сложно как‑то комментировать ситуацию, не зная всего. Но это все пошло после того, как КХЛ объявила о независимости, и сейчас мы просто пожинаем эти плоды. Кто‑то не приехал, кто‑то посчитал, что у него есть важные семейные дела и можно на несколько месяцев задержаться дома. Такие дела надо решать совсем по‑другому, чтобы контракты исполнялись не по прихоти игроков, особенно легионеров, а по четким прописанным датам», – сказал бывший главный тренер сборной России.