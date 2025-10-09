«Эдмонтон» проиграл «Калгари», ведя 3:0 во 2-м периоде. Драйзайтль забил 400-й гол в НХЛ, Макдэвид сделал 2 передачи при 26:21 на льду, Скиннер отбил 19 из 22 бросков
Команда тренера Криса Кноблауха проиграла со счетом 3:4 по буллитам в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«Ойлерс» повели 3:0 на 9-й минуте во вотором периоде, когда отличился нападающий Леон Драйзайтль, для которого этот гол стал 400-м в 791 матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Немец стал 11-м действующим хоккеистом с такими достижением.
После этого «Флэймс» забросили трижды подряд. Матвей Гридин и Коннор Зари сократили отрыв во втором периоде, а на первой минуте третьего отрезка Блэйк Коулмэн сравнял счет.
В серии буллитов победил «Калгари» за счет броска Назема Кадри.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи и сыграл 26:21. Драйзайтль провел на льду 24:40, защитник Эван Бушар – 28:42.
Голкипер команды Стюарт Скиннер отразил 19 из 22 бросков (86,4%).