  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Эдмонтон» проиграл «Калгари», ведя 3:0 во 2-м периоде. Драйзайтль забил 400-й гол в НХЛ, Макдэвид сделал 2 передачи при 26:21 на льду, Скиннер отбил 19 из 22 бросков
1

«Эдмонтон» проиграл «Калгари», ведя 3:0 во 2-м периоде. Драйзайтль забил 400-й гол в НХЛ, Макдэвид сделал 2 передачи при 26:21 на льду, Скиннер отбил 19 из 22 бросков

«Эдмонтон» упустил преимущество в три шайбы в матче с «Калгари».

Команда тренера Криса Кноблауха проиграла со счетом 3:4 по буллитам в игре регулярного чемпионата НХЛ.

«Ойлерс» повели 3:0 на 9-й минуте во вотором периоде, когда отличился нападающий Леон Драйзайтль, для которого этот гол стал 400-м в 791 матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Немец стал 11-м действующим хоккеистом с такими достижением.

После этого «Флэймс» забросили трижды подряд. Матвей Гридин и Коннор Зари сократили отрыв во втором периоде, а на первой минуте третьего отрезка Блэйк Коулмэн сравнял счет.

В серии буллитов победил «Калгари» за счет броска Назема Кадри.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи и сыграл 26:21. Драйзайтль провел на льду 24:40, защитник Эван Бушар – 28:42.

Голкипер команды Стюарт Скиннер отразил 19 из 22 бросков (86,4%).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛеон Драйзайтль
logoСтюарт Скиннер
logoЭдмонтон
logoКалгари
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoБлэйк Коулмэн
logoМатвей Гридин
logoКоннор Зари
logoКрис Кноблаух
logoНазем Кадри
logoЭван Бушар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гридин – вторая звезда дебютного матча в НХЛ с «Эдмонтоном». 19-летний форвард «Калгари» забил, набрал «плюс 2», нанес 5 бросков и сыграл 15:25
7сегодня, 07:15Видео
Главные новости
Айкел с 1+3, Нюджент-Хопкинс с 1+2 и Сваймен с 35-ю сэйвами – звезды дня в НХЛ. Дорофеев с хет-триком не попал в список
26 минут назад
«Шанхай» сыграет с «Динамо» Минск. ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:30 по московскому времени
50 минут назадВидео
Гридин – вторая звезда дебютного матча в НХЛ с «Эдмонтоном». 19-летний форвард «Калгари» забил, набрал «плюс 2», нанес 5 бросков и сыграл 15:25
7сегодня, 07:15Видео
КХЛ. «Трактор» примет «Барыс», «Северсталь» против «Сочи», «Амур» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» сыграет с минским «Динамо»
7сегодня, 06:25
Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. «Авангард» – клуб уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»
33сегодня, 06:15
Кузьменко набрал 1+1 против «Вегаса». Форвард «Лос-Анджелеса» нанес 2 броска, сделал 2 хита и сыграл 15:52
5сегодня, 05:55Видео
Маклауд получит 55 млн рублей в первом сезоне в «Авангарде». 95 млн – в двух последующих («Матч ТВ»)
23сегодня, 05:45
Дорофеев сделал первый хет-трик сезона НХЛ, забив трижды во 2-м периоде. Форвард «Вегаса» – первая звезда матча с «Лос-Анджелесом»
24сегодня, 05:30Видео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», «Калгари» победил «Эдмонтон», «Монреаль» уступил «Торонто»
252сегодня, 05:20
Сопин о переходе Маклауда: «Авангард» был обязан действовать аккуратно и тихо с учетом прошлого опыта. Майкл уже в Омске и отправляется на выездную серию»
13сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ – 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле – 14 шайб
16 минут назад
Гридин о дебюте за «Калгари»: «Играл в НХЛ на приставке пару лет назад, а теперь я здесь – потрясающее чувство. Первую игру не забывают, как и первый гол»
134 минуты назад
Барбашев против «Лос-Анджелеса»: 1-й гол в сезоне, 2 очка, 5 силовых приемов и 15:50 на льду
сегодня, 07:05Видео
Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»
6вчера, 21:58
Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург – решение Ларионова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»
4вчера, 21:45
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
4вчера, 21:35
Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»
вчера, 20:17
Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»
22вчера, 19:40
Эткинсон подпишет с «Коламбусом» контракт на день и завершит карьеру перед игрой с «Колорадо». 36-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Блю Джекетс» в Кубке Стэнли
2вчера, 19:26
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Мне повезло сыграть против Овечкина в НХЛ. С Ковальчуком мы были в «Лос-Анджелесе», он один из лучших игроков, что я видел»
вчера, 18:27