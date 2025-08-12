Вайсфельд о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Удивляет сам факт переподписания. У клуба миллиардные долги, но подписывают самого дорогого игрока лиги. Странный шаг»
Леонид Вайсфельд высказался о расторжении контракта Джоша Ливо с «Салаватом».
– «Салават» планирует расторгнуть контракт с Ливо, ссылаясь на опоздание форварда на сборы. Насколько это оправданное решение?
– Ботев говорит, что с клубом была договоренность о том, что нападающий позже приедет на сборы. При этом «Салават» расторгает с ним контракт. Если договоренность действительно была, то расторгать контракт странно. Но не очень понятно, кому тут верить.
Но, откровенно говоря, меня во всей этой истории удивляют даже не новости о расторжении контракта, а сам факт переподписания Ливо. У вас миллиардные долги, а вы при этом подписываете самого дорогого игрока лиги. Как‑то странно выглядит такой шаг. Нужно жить по средствам, – заявил бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
