Вайсфельд о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Удивляет сам факт переподписания. У клуба миллиардные долги, но подписывают самого дорогого игрока лиги. Странный шаг»

Леонид Вайсфельд высказался о расторжении контракта Джоша Ливо с «Салаватом».

– «Салават» планирует расторгнуть контракт с Ливо, ссылаясь на опоздание форварда на сборы. Насколько это оправданное решение?

– Ботев говорит, что с клубом была договоренность о том, что нападающий позже приедет на сборы. При этом «Салават» расторгает с ним контракт. Если договоренность действительно была, то расторгать контракт странно. Но не очень понятно, кому тут верить.

Но, откровенно говоря, меня во всей этой истории удивляют даже не новости о расторжении контракта, а сам факт переподписания Ливо. У вас миллиардные долги, а вы при этом подписываете самого дорогого игрока лиги. Как‑то странно выглядит такой шаг. Нужно жить по средствам, – заявил бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева » Леонид Вайсфельд .