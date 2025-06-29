Шуми Бабаев: «Ситуация с игроками «Витязя» – безобразие, решение ангажировано. Ты до 15 числа ждешь, продадут тебя или нет, а потом должен успеть найти команду»

Агент Шуми Бабаев возмущен ситуацией с игроками «Витязя».

Агент недоволен тем, что игроки, которые не будут проданы в другие клубы, станут неограниченно свободными агентами только 15 июля. Ранееподмосковная команда была исключена из числа участников чемпионата КХЛ.

Бабаев представляет интересы игроков «Витязя» Ивана Чеховича, Сергея Калинина и Александра Дарьина.

– Кого мог, того «Витязь» уже продал. Сейчас, получается, это сделано для того, чтобы какая-то команда скопом купила права на всех оставшихся игроков, а потом агенты мучились, чтобы развязать этот узел. После 15 июля что нам делать? У игроков с двусторонними контрактами уже сборы в этот день начинаются, а все остальные приезжают на медосмотр с 25 числа.

Почему у нас всегда все делается не в сторону игроков? Есть люди, которые должны быть посредниками между игроками и лигой. Почему мнение игроков не слышат и не думают, что им делать дальше? Чем руководствовались люди, когда принимали решение насчет 15 июля? Явно не тем, что думали о будущем этих хоккеистов. Это возмутительно просто.

– Остается ждать, кого продаст «Витязь» до 15 июля?

– За нормальные деньги, которые помогут расплатиться с долгами, «Витязь» уже никого не продаст. Команды как таковой уже нет. Эта ситуация – вопиющее безобразие. Ты до 15 числа ждешь, продадут тебя или нет, а потом должен успеть найти команду. Я вообще этого не понимаю. Кто принял это решение? 15 июля мы увидим, в чью пользу это принято. Я понимаю, что такое решение кем-то ангажировано. Это не просто так принимается, – сказал Бабаев.