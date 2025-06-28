Сушинский об исключении «Витязя» из КХЛ: «Очень жаль. Чем больше команд, тем интереснее. Не знаю, оптимально ли число 22»
Максим Сушинский сожалеет об исключении «Витязя» из КХЛ.
В пятницу стало известно, что подмосковный клуб исключен из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ в сезонах‑2025/26–2029/30.
«Финансовое положение «Витязя» не позволило команде остаться в лиге, очень жаль.
Не знаю, оптимально ли число в 22 команды‑участницы чемпионата КХЛ. Не мне решать. Но чем больше команд, тем интереснее», – сказал экс-президент «Авангарда».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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