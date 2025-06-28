Сушинский об исключении «Витязя» из КХЛ: «Очень жаль. Чем больше команд, тем интереснее. Не знаю, оптимально ли число 22»

Максим Сушинский сожалеет об исключении «Витязя» из КХЛ.

В пятницу стало известно, что подмосковный клуб исключен из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ в сезонах‑2025/26–2029/30.

«Финансовое положение «Витязя » не позволило команде остаться в лиге, очень жаль.

Не знаю, оптимально ли число в 22 команды‑участницы чемпионата КХЛ . Не мне решать. Но чем больше команд, тем интереснее», – сказал экс-президент «Авангарда».