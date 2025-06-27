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Сергачев об исключении «Витязя» из КХЛ: «Это очень грустно. Наверное, лига могла бы помочь и спасти. Надеюсь, они вернутся»

Михаил Сергачев прокомментировал исключение «Витязя» из числа участников КХЛ.

«Это очень грустно. Здесь, наверное, больше вопрос в КХЛ. Каким-то образом они могли помочь и спасти, не знаю. Может, на следующий год они вернут команду. Я очень в это верю.

Как такой клуб с такой историей может на год или на два пропасть? Не буду никого призывать, но я надеюсь, что «Витязь» вернется», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.

«Витязь» ранее исключили из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ решением совета директоров лиги до сезона-2029/2030 включительно.

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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