Чарльз Баркли, кинопродюсер Брукхаймер, актер Том Грин, музыкант Джордан Дэвис, рестлерша Бэйли и другие знаменитости озвучивали выбор клубов НХЛ в 1-м раунде драфта-2025
Первый раунд выбора новичков состоялся накануне ночью в Калифорнии. Некоторые команды пригласили знаменитостей, чтобы те поучаствовали в объявлении хоккеистов.
Так, выбор «Сан-Хосе» объявила Бэйли – американская женщина-рестлер, звезда WWE. Гольфист Тони Финау озвучил пик «Юты».
«Нэшвилл», имевший три пика в первом раунде, пригласил кантри-музыканта Джордана Дэвиса, тайт-энда «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джорджа Киттла, а также экс-игрока «Предаторс» Ши Уэбера.
Одного из новичков «Филадельфии» объявил бывший баскетболист Чарльз Баркли, «Бостон» позвал Адама Сэндлера в роли Хэппи Гилмора из фильма «Счастливчик Гилмор».
«Сиэтл» пригласил кинопродюсера Джерри Брукхаймера, являющегося совладельцем клуба, «Баффало» – рок-группу Goo Goo Dolls, «Анахайм» – актеров фильма «Могучие утята».
Актер Дэйв Кульер озвучил выбор «Детройта», баскетболист «Оклахомы» Лугенц Дорт сообщил об обмене Ноа Добсона в «Монреаль», стенд-ап комик Никки Глейзер назвала новичка «Сент-Луиса».
Комедийный актер Том Грин объявил пик «Оттавы», а фамилию новичка «Лос-Анджелеса» назвал экс-игрок НФЛ и актер Айзея Мустафа.
Драфт НХЛ-2025. «Айлендерс» выбрали Шефера под 1-м номером, «Сан-Хосе» – Мису под 2-м, «Чикаго» – Фронделя под 3-м, «Коламбус» – Андреянова под 20-м