  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чарльз Баркли, кинопродюсер Брукхаймер, актер Том Грин, музыкант Джордан Дэвис, рестлерша Бэйли и другие знаменитости озвучивали выбор клубов НХЛ в 1-м раунде драфта-2025
2

Чарльз Баркли, кинопродюсер Брукхаймер, актер Том Грин, музыкант Джордан Дэвис, рестлерша Бэйли и другие знаменитости озвучивали выбор клубов НХЛ в 1-м раунде драфта-2025

Звезды спорта и шоу-бизнеса озвучивали выбор клубов НХЛ на драфте-2025.

Первый раунд выбора новичков состоялся накануне ночью в Калифорнии. Некоторые команды пригласили знаменитостей, чтобы те поучаствовали в объявлении хоккеистов.

Так, выбор «Сан-Хосе» объявила Бэйли – американская женщина-рестлер, звезда WWE. Гольфист Тони Финау озвучил пик «Юты».

«Нэшвилл», имевший три пика в первом раунде, пригласил кантри-музыканта Джордана Дэвиса, тайт-энда «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джорджа Киттла, а также экс-игрока «Предаторс» Ши Уэбера.

Одного из новичков «Филадельфии» объявил бывший баскетболист Чарльз Баркли, «Бостон» позвал Адама Сэндлера в роли Хэппи Гилмора из фильма «Счастливчик Гилмор».

«Сиэтл» пригласил кинопродюсера Джерри Брукхаймера, являющегося совладельцем клуба, «Баффало» – рок-группу Goo Goo Dolls, «Анахайм» – актеров фильма «Могучие утята».

Актер Дэйв Кульер озвучил выбор «Детройта», баскетболист «Оклахомы» Лугенц Дорт сообщил об обмене Ноа Добсона в «Монреаль», стенд-ап комик Никки Глейзер назвала новичка «Сент-Луиса».

Комедийный актер Том Грин объявил пик «Оттавы», а фамилию новичка «Лос-Анджелеса» назвал экс-игрок НФЛ и актер Айзея Мустафа.

Драфт НХЛ-2025. «Айлендерс» выбрали Шефера под 1-м номером, «Сан-Хосе» – Мису под 2-м, «Чикаго» – Фронделя под 3-м, «Коламбус» – Андреянова под 20-м

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Драфт НХЛ
logoЧарльз Баркли
logoСан-Хосе
logoБостон
logoФиладельфия
logoАнахайм
logoДетройт
logoЮта
logoЛос-Анджелес
logoДжордж Киттл
logoЛугенц Дорт
logoСан-Франциско
logoНэшвилл
logoСиэтл
logoНХЛ
logoОклахома-Сити
logoБаффало
logoОттава
logoСент-Луис
кино
музыка
Адам Сэндлер
logoНБА
logoНФЛ
рестлинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Русского вратаря выбрали в топ-20, «Айлендерс» забрали Шефера под №1. Итоги первого раунда драфта НХЛ
7сегодня, 09:25
6 игроков из Европы выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ – худший результат с 2010 года. Только 3 из них представляют европейские лиги
4сегодня, 06:58
«Айлендерс» нанесли на свитер для 1-го номера драфта Шефера сиреневую ленту – символ борьбы с раком. Его мать ушла из жизни в 2024 году после борьбы с болезнью
1сегодня, 05:25
Главные новости
Драфт НХЛ-2025. Сегодня пройдут раунды со 2-го по 7-й
17 минут назад
Браун из «Эдмонтона» может стать свободным агентом. У форварда 39 очков за 102 матча в прошлом сезоне
1сегодня, 09:13
Ротенберг поздравил с Днем молодежи: «В хоккее и в жизни побеждают те, кто идет до конца и верит в мечту. Наша задача – дать молодым шанс, их задача – воспользоваться им»
29сегодня, 09:02
Нилл из «Далласа» получил 17 из 42 первых мест в голосовании за приз лучшему генменеджеру НХЛ. У Зито из «Флориды» – 12 первых мест, у Патрика из «Вашингтона» – 5
8сегодня, 08:41
Манджипани покинет «Вашингтон». «Эдмонтон», «Торонто», «Бостон» и «Виннипег» – в числе претендентов на 29-летнего форварда (The Fourth Period)
7сегодня, 08:15
Миронов получит 120 млн рублей от «Спартака» за 3 года (Михаил Зислис)
1сегодня, 07:44
«Ванкувер», «Баффало», «Нэшвилл» и другие клубы интересуются Росси. «Миннесота» хочет форварда в топ-6 взамен (The Fourth Period)
12сегодня, 07:28
«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа – в День железнодорожника. С чемпионской игры пройдет 74 дня
38сегодня, 07:13
6 игроков из Европы выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ – худший результат с 2010 года. Только 3 из них представляют европейские лиги
4сегодня, 06:58
Один россиянин в 1-м раунде драфта НХЛ, зарплата Роналду в 200 млн евро за сезон, Заболотный почти в «Спартаке», Мусаев – лучший тренер сезона в РПЛ и другие новости
14сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Олсон получит 30 млн рублей от «Адмирала» за сезон. У форварда 54 очка за 50 матчей в чемпионате Словакии (Артур Хайруллин)
4 минуты назад
Защитник «Юты» Сергачев об РПЛ: «У «Спартака» крутая маркетинговая кампания, часто ходим на матчи. Больше слежу за «Тоттенхэмом» в АПЛ»
1сегодня, 09:30
Соловьев подписал контракт с «Амуром» на 2 года. Экс-защитник «Авангарда» получит 35 млн рублей за следующий сезон
сегодня, 08:50
Крэйг Баттон про обмен Добсона: «Феноменальная сделка для «Монреаля». Учитывайте возраст Ноа и то, что он игрок уровня 1-й пары защитников»
3сегодня, 08:01
Сушинский об исключении «Витязя» из КХЛ: «Очень жаль. Чем больше команд, тем интереснее. Не знаю, оптимально ли число 22»
сегодня, 06:40
Глава профсоюза игроков НХЛ о продлении коллективного соглашения до 2030 года: «У нас были очень хорошие дискуссии с лигой. Не во всем мы пришли к согласию, но не было и серьезных споров»
сегодня, 06:25
Зито о продлении контракта с Беннеттом: «Сэм – особенный игрок с уникальным сочетанием мастерства и жесткости. Он стал одним из самых ярких кубковых парней в своем поколении»
1сегодня, 05:40
«Айлендерс» нанесли на свитер для 1-го номера драфта Шефера сиреневую ленту – символ борьбы с раком. Его мать ушла из жизни в 2024 году после борьбы с болезнью
1сегодня, 05:25
Вдова Годро объявила о том, что «Коламбус» выбрал Джексона Смита и Андреянова в 1-м раунде драфта НХЛ
2сегодня, 05:10Фото
Шефер – 5-й защитник, выбранный под 1-м номером на драфте НХЛ в XXI веке. Из CHL среди них только он и Экблад
1сегодня, 04:22