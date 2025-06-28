Чарльз Баркли, кинопродюсер Брукхаймер, актер Том Грин, музыкант Джордан Дэвис, рестлерша Бэйли и другие знаменитости озвучивали выбор клубов НХЛ в 1-м раунде драфта-2025

Звезды спорта и шоу-бизнеса озвучивали выбор клубов НХЛ на драфте-2025.

Первый раунд выбора новичков состоялся накануне ночью в Калифорнии. Некоторые команды пригласили знаменитостей, чтобы те поучаствовали в объявлении хоккеистов.

Так, выбор «Сан-Хосе » объявила Бэйли – американская женщина-рестлер, звезда WWE. Гольфист Тони Финау озвучил пик «Юты ».

«Нэшвилл », имевший три пика в первом раунде, пригласил кантри-музыканта Джордана Дэвиса, тайт-энда «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джорджа Киттла , а также экс-игрока «Предаторс» Ши Уэбера.

Одного из новичков «Филадельфии » объявил бывший баскетболист Чарльз Баркли , «Бостон» позвал Адама Сэндлера в роли Хэппи Гилмора из фильма «Счастливчик Гилмор».

«Сиэтл » пригласил кинопродюсера Джерри Брукхаймера, являющегося совладельцем клуба, «Баффало » – рок-группу Goo Goo Dolls, «Анахайм » – актеров фильма «Могучие утята».

Актер Дэйв Кульер озвучил выбор «Детройта », баскетболист «Оклахомы» Лугенц Дорт сообщил об обмене Ноа Добсона в «Монреаль», стенд-ап комик Никки Глейзер назвала новичка «Сент-Луиса ».

Комедийный актер Том Грин объявил пик «Оттавы », а фамилию новичка «Лос-Анджелеса » назвал экс-игрок НФЛ и актер Айзея Мустафа.

Драфт НХЛ-2025. «Айлендерс» выбрали Шефера под 1-м номером, «Сан-Хосе» – Мису под 2-м, «Чикаго» – Фронделя под 3-м, «Коламбус» – Андреянова под 20-м