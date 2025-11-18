  • Спортс
Разин о том, давит ли на Кузнецова отсутствие голов: «Это надо у него спросить, мне это не интересно. Гораздо важнее, какую пользу он приносит команде. Меня его игра устраивает»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после матча с «Трактором» заявил, что его устраивает игра форварда команды Евгения Кузнецова.

«Металлург» обыграл в гостях «Трактор» (4:3). Уроженец Челябинска и воспитанник «Трактора» Кузнецов сыграл в Челябинске впервые с марта 2014-го, он не набрал очков. Всего на его счету 7 передач в 11 матчах за «Металлург».

– Я считаю, что в первом периоде мы доминировали. Играли очень хорошо. Единственное – пропустили ненужный гол. Во втором периоде больше атаковал «Трактор», но мы забили. В третьем периоде счет стал 4:1, и мы подрасслабились немножко.

Хозяева – молодцы, что бились до конца. Но и мы прошли проверку, потому что «Трактор» хорошо играет вшестером. Мы выстояли и победили.

– Кузнецов ушел в раздевалку в конце второго периода, когда ему попали клюшкой в лицо. Как он себя чувствует?

– Хорошо. А вы бы как хотели, чтобы он себя чувствовал? Улыбается, с ним все нормально.

– Давит ли на Кузнецова то, что он пока не забивал?

– Это надо у него спросить, давит ли. Я лично не задаю ему такой вопрос: «Женя, давит ли это на тебя?» Мне это не интересно. Гораздо важнее, как он играет и какую пользу приносит команде.

– А как он играет?

– Меня его игра устраивает. Сегодняшний матч – в том числе, – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
