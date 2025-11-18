  • Спортс
  • Владимир Пономарев: «Бобров сказал Василию Сталину: «Поставьте Тарасова тренером, все равно он ## ### играть не умеет». В итоге великим тренером стал»
Владимир Пономарев: «Бобров сказал Василию Сталину: «Поставьте Тарасова тренером, все равно он ## ### играть не умеет». В итоге великим тренером стал»

Пономарев о Тарасове: играл средненько, бездарь в хоккее, поставили тренером.

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, как Анатолия Тарасова поставили работать тренером в хоккее.

«Когда [Всеволод] Бобров был у нас тренером, он рассказывал про Тарасова. Вызывает Василий Сталин Боброва – а они друзьями были – и говорит: «Сева, ну кого тренером ставить будем? У нас же нет никого». А Бобров отвечает: «Да поставьте Тарасова, все равно он ## ### играть не умеет».

Вот такая ситуация произошла. И в итоге великим тренером стал. Да, играл он средненько, Бобров знал, что он бездарь в хоккее, и поставили его тренером», – сказал Пономарев.

Первые «договорные» матчи в советском футболе. Оказывается, им помешали Василий Сталин и Анатолий Тарасов

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
