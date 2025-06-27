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Добсон перейдет в «Монреаль» в рамках обмена из «Айлендерс». Контракт – на 8 лет, среднегодовая зарплата – 9,5 млн долларов

Ноа Добсон перейдет в «Монреаль» в рамках обмена.

По данным Sportsnet, 25-летний защитник подписал с канадским клубом восьмилетний контракт на 76 млн долларов, что в среднем составляет 9,5 млн долларов в год.

Взамен «Айлендерс» получат нападающего Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде драфта-2025 года от «Монреаля» – 16-й и 17-й пики.

В прошлом сезоне защитник набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 16» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: Sportsnet
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