Добсон перейдет в «Монреаль» в рамках обмена из «Айлендерс». Контракт – на 8 лет, среднегодовая зарплата – 9,5 млн долларов

Ноа Добсон перейдет в «Монреаль» в рамках обмена.

По данным Sportsnet, 25-летний защитник подписал с канадским клубом восьмилетний контракт на 76 млн долларов, что в среднем составляет 9,5 млн долларов в год.

Взамен «Айлендерс » получат нападающего Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде драфта-2025 года от «Монреаля » – 16-й и 17-й пики.

В прошлом сезоне защитник набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 16» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ .