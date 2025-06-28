Адам Сэндлер объявил о выборе «Бостоном» Хэгенса на драфте НХЛ. Актер вновь предстал в образе Хэппи Гилмора – гольфиста в свитере «Брюинс»

Адам Сэндлер объявил о выборе «Бостоном» Джеймса Хэгенса на драфте НХЛ.

Актер вновь предстал в образе Хэппи Гилмора – гольфиста, постоянно носившего свитер «Брюинс».

Спортивная комедия «Счастливчик Гилмор» вышла на экраны в 1996 году. В этом году выйдет сиквел – «Счастливчик Гилмор 2».

«Меня зовут Хэппи Гилмор, как дела? Горжусь тем, что стал частью драфта НХЛ 2025 года. «Бостон Брюинс» выбирают Джеймса Хэгенса из Бостонского колледжа. Молодец, братан!», – сказал Сэндлер.

18-летний нападающий признался, что этот фильм является его любимым. «Я очень взволнован и воодушевлен тем, что возвращаюсь в Бостон и тем, что Адам Сэндлер объявил о выборе. Это особенный момент», – сказал Хэгенс.

Фото: официальный сайт НХЛ.

«Бостон» выбрал Хэгенса под 7-м номером на драфте НХЛ. В 2024 году форвард побил рекорд Кучерова по очкам за один ЮЧМ