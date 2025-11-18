Кузнецов сыграл в Челябинске впервые за 11 лет. Форвард «Металлурга» получил удар клюшкой в лицо от Григоренко, игрок «Трактора» был удален на 4 минуты

Евгений Кузнецов сыграл в Челябинске впервые за 11 лет.

Нападающий Евгений Кузнецов провел первый матч в Челябинске с 4 марта 2014 года.

Уроженец Челябинска и воспитанник «Трактора » принял участие в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий «Металлурга » не набрал очков в матче против «Трактора» (4:3), он провел на льду 11 минут 22 секунды.

На 33-й минуте игры форвард клуба Челябинска Михаил Григоренко попал Кузнецову клюшкой по лицу. После этого игрок «Металлурга» ушел в раздевалку, но позже вернулся на лед.

Григоренко по итогам инцидента был наказал 4 минутами штрафа за игру высоко поднятой клюшкой.