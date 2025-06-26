  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Анахайм» позвал на драфт НХЛ звезд фильма «Могучие утята». Актеры объявят выбор клуба в первом раунде
Фото
12

«Анахайм» позвал на драфт НХЛ звезд фильма «Могучие утята». Актеры объявят выбор клуба в первом раунде

«Анахайм» позвал на драфт НХЛ звезд фильма «Могучие утята».

Церемония выбора новичков пройдет 27 и 28 июня в Калифорнии. В этом же штате базируется «Анахайм».

Выбор клуба в первом раунде драфта НХЛ-2025 объявят актеры Джошуа Джексон (Чарли Конвей) и Маргерит Моро (Конни).

Оба играли в комедийном фильме про детский хоккей «Могучие утята», вышедшем в 1992 году.

Именно в честь него компания Disney, владевшая правами на фильм, назвала команду «Анахайм Майти Дакс», появившуюся в НХЛ в 1993 году.

В 2006-м название сменили на «Анахайм Дакс», когда экс-глава Disney Майкл Айснер продал свою долю в клубе.

Фото: x.com/AnaheimDucks

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Анахайма»
logoАнахайм
logoНХЛ
Драфт НХЛ
фото
кино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зеграс про обмен в «Филадельфию»: «Посмотрим, как сложится с новым тренером. Я попробовал себя на фланге, но будет здорово вернуться к игре в центре»
вчера, 22:09
«Анахайм» может обменять 10-й выбор на драфте НХЛ-2025
324 июня, 00:24
Кронин возглавил фарм «Миннесоты». «Анахайм» уволил тренера, дважды подряд не выйдя в плей-офф при нем
123 июня, 19:17
Главные новости
«Вегас» готов «пойти ва-банк» ради подписания Марнера. Клуб может обменять Гертла, чтобы расчистить платежку (RG)
9 минут назад
«Авангард» заплатил 20 млн рублей «Адмиралу» при обмене Коледова (Metaratings)
4сегодня, 06:33
Плющев об уходе «Витязя» из КХЛ: «Тревожный звонок для «Салавата» и «Амура». Клубы со ставкой на легионеров должны начать волноваться»
7сегодня, 06:04
Генменеджер «Баффало» об обмене Петерки: «Хотим, чтобы против нас стало тяжелее играть. Кесселринг и Доун помогут с этим»
12сегодня, 05:49
Генменеджер «Юты» о приобретении Петерки: «Еще один шаг к созданию контендера. Джей Джей – классный молодой форвард с чрезвычайно высоким потенциалом»
5сегодня, 05:20
Петерка продлил контракт с «Ютой» на 5 лет и 7,7 млн долларов за сезон. Форвард перешел из «Баффало»
12сегодня, 04:43
В НХЛ остались 4 хоккеиста, играющие без визора – О’Райлли, Бенн, Богосян и Ривс. С 2013-го визор обязателен для всех новичков
5сегодня, 04:32
«Баффало» обменял Петерку в «Юту» на Кесселринга и Доуна. Немец продлит контракт с новым клубом
46сегодня, 04:14
«Нэшвилл» не обменяет Маршессо, заявил Троц. У 34-летнего форварда контракт до 2029 года
3сегодня, 04:01
Войнов получит 20 млн рублей от «Авангарда» за следующий сезон (Михаил Зислис)
3сегодня, 03:44
Ко всем новостям
Последние новости
Бучельников о переходе в ЦСКА: «Это вызов – доказать, что достоин места в составе. Интересно посотрудничать с Никитиным, получу неоценимый опыт»
25 минут назад
Касатонов о Могильном в Зале славы: «Каменский должен быть следующим. Феноменальный игрок – достаточно посмотреть на его карьеру и статистику»
5сегодня, 06:20
Журавлев получит 58 млн рублей от «Ак Барса» за 2 года («СЭ»)
2сегодня, 05:35
«Вегас» продлит контракт с Саадом. У форварда 16 очков в 37 матчах за клуб (Эллиотт Фридман)
сегодня, 04:59
Юниоры с драфта НХЛ-2025 о самых больших страхах: «Акулы», «Моя мама, когда злится», «Американские горки», «Пауки и змеи»
2сегодня, 03:35
Защитник «Колорадо» Линдгрен станет свободным агентом. На рынке он может получить контракт с зарплатой 5 млн долларов в год
сегодня, 01:30
«Лос-Анджелес» и Кузьменко рассматривают подписание краткосрочного контракта. Взаимоотношения с тренером Хиллером – важный фактор для форварда
6сегодня, 00:50
Экс-генменеджер «Витязя» Варицкий может перейти в «Ак Барс» и отвечать за поиск иностранных хоккеистов (Metaratings)
2сегодня, 00:38
Зеграс про обмен в «Филадельфию»: «Посмотрим, как сложится с новым тренером. Я попробовал себя на фланге, но будет здорово вернуться к игре в центре»
вчера, 22:09
Кит о включении в Зал славы: «Не задумывался об этом до завершения карьеры. Люди начали спрашивать, говорить, что я достоин такого признания»
1вчера, 21:51