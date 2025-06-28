«Айлендерс» нанесли на свитер для 1-го номера драфта Шефера сиреневую ленту – символ борьбы с раком. Его мать ушла из жизни в 2024 году после борьбы с болезнью
«Айлендерс» нанесли на свитер для Мэттью Шефера сиреневую ленту.
«Айлендерс» выбрали 17-летнего канадского защитника под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2025.
В феврале 2024 года мать хоккеиста – Дженнифер Шефер – ушла из жизни после борьбы с раком груди.
Когда Шефер вышел на сцену, ему вручили свитер с нанесенной на него сиреневой лентой – символом борьбы с раком. Также на джерси были нанесены инициалы его матери – JS.
Надев свитер, Мэттью поцеловал нашивку и показал пальцем вверх.
«Айлендерс» потрясающе подготовились. Такие вещи много для меня значат. Я ждал этого момента всю жизнь и хотел бы, чтобы мама была здесь, но я знаю, что в душе она со мной, отцом и братом. Я очень взволнован», – сказал Шефер.
Фото: официальный сайт НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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