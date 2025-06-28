6 игроков из Европы выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ – худший результат с 2010 года. Только 3 из них представляют европейские лиги

6 игроков из Европы выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ.

В Лос-Анджелесе завершился первый раунд драфта НХЛ-2025.

В первом раунде были выбраны 32 игрока – 19 канадцев, 7 американцев, 3 шведа (форварды Антон Фрондель и Виктор Эклунд, защитник Саша Бумедьенн), 2 чеха (защитник Радим Мртка и форвард Вацлав Нестрашил) и 1 россиянин (вратарь «Красной Армии» Петр Андреянов ).

Таким образом, Европа представлена всего 6 игроками. Это худший результат за последние 15 лет.

В 2010 году клубы НХЛ выбрали всего 5 игроков из Европы в первом раунде (3 россиян – Александра Бурмистрова, Владимира Тарасенко и Евгения Кузнецова, 1 швейцарца – Нино Нидеррайтера и 1 финна – Микаэля Гранлунда).

Отметим, что в текущем году в первом раунде было 32 выбора, а в 2010-м – 30.

Добавим, что из 6 европейцев в этом году трое (Бумедьенн, Мртка и Нестрашил) выступали в североамериканских лигах.