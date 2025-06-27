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Экс-глава «Авангарда» Крылов займет место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером («Чемпионат»)

Александр Крылов займет должность в руководстве «Куньлуня».

Напомним, в мае 2023 года бывший председатель совета директоров «Авангарда» Крылов покинул свой пост, заявив, что намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах. 

Как сообщает «Чемпионат», Крылов займет должность в руководстве «Куньлуня». Бывший генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий станет генеральным менеджером китайского клуба. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
logoВитязь
logoЧемпионат.com
logoАлександр Крылов
logoИгорь Варицкий
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