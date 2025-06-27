Экс-глава «Авангарда» Крылов займет место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером («Чемпионат»)
Александр Крылов займет должность в руководстве «Куньлуня».
Напомним, в мае 2023 года бывший председатель совета директоров «Авангарда» Крылов покинул свой пост, заявив, что намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах.
Как сообщает «Чемпионат», Крылов займет должность в руководстве «Куньлуня». Бывший генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий станет генеральным менеджером китайского клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости