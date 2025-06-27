Экс-глава «Авангарда» Крылов займет место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером («Чемпионат»)

Александр Крылов займет должность в руководстве «Куньлуня».

Напомним, в мае 2023 года бывший председатель совета директоров «Авангарда» Крылов покинул свой пост, заявив, что намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах.

Как сообщает «Чемпионат », Крылов займет должность в руководстве «Куньлуня ». Бывший генеральный менеджер «Витязя » Игорь Варицкий станет генеральным менеджером китайского клуба.