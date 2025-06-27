Десятков может возглавить «Куньлунь». Он тренировал «Витязь» (Артур Хайруллин)

Павел Десятков может стать главным тренером «Куньлуня».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Витязь». Ранее стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

Ранее стало известно, что руководство «Куньлуня» не будет продлевать контракт с тренером Михаилом Кравецом.

Павел Десятков: «Витязь» имеет задолженность перед всеми работниками, в том числе и передо мной. Долги еще не погашены»