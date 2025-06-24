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Сычев об участии в хоккейном турнире на ПМЭФ: «Футбол был всю жизнь, сейчас хочется пробовать другие виды спорта. Хоккей – это страсть, драйв, нервы»

Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от игры в хоккей на ПМЭФ.

Бывший игрок сборной России по футболу выступил за команду «Политика» на Фонбет Кубке Росконгресса по хоккею, проходившем в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Давно не стоял на коньках, признаюсь честно, ведь много футбольной работы, ничего, вспомнили быстро. Команда у нас мастеровитая, давно друг друга знаем, быстро нашли общий язык.

Интересно, такой драйв, нервы, за это мы и любим хоккей. Во что сейчас интереснее играть? Футбол ведь был всю жизнь, сейчас хочется пробовать другие виды спорта, но хоккей – это страсть, конечно. Из других видов спорта еще выделил бы падел», – сказал президент «Иртыша».

Ротенберг стал лучшим бомбардиром Кубка Росконгресса на ПМЭФ. Экс-тренер СКА сделал дубль в финале – его команда «Бизнес» проиграла «Политике» (2:3)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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