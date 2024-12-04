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Сычев о работе президентом «Иртыша»: «Слово немного пафосное, президент у нас один. Теория – одно, а действительность намного жестче»

Дмитрий Сычев рассказал о своей работе в качестве президента «Иртыша».

Клуб из Омска выступает во Второй лиге А. 

– Освоились уже в новой должности?

– Не описать двумя-тремя словами. Но, как говорится, трудимся, не жалуемся, познаем новые грани и стараемся работать на развитие родного города.

– Наверное, открыли для себя много нового?

– Все новое. Я прошел обучение по специальности «спортивный менеджмент ФИФА» на базе Высшей школы экономики. Могу сказать, что теория – это одно, а действительность намного жестче. Но это интересно, это наша жизнь. Ничего не остается кроме как работать, закатав рукава, исправлять недочеты и развиваться.

– В чем, например, теория разошлась с практикой?

– Ну вот, к примеру, в идеале в клубе должна быть вертикаль: президент, генеральный директор, спортивный директор, коммерческий директор, исполнительный. Но приходишь в команду уровнем пониже, и реалии совсем другие: там президент и юридическими вопросами занимается, и экипировку подбирает, и в работу бухгалтерии вникает. Во всех аспектах, получается, надо быть подкованным, разбираться. Но все равно интересно узнавать что-то новое. Это отличный опыт – изучить все нюансы не то что экстерном, а суперэкстерном.

– Предполагаем, что, когда вы были футболистом, даже подумать не могли, что однажды станете президентом...

– Честно говоря, слово «президент» мне кажется немного пафосным в моем случае. У нас один президент (улыбается). Я больше склоняюсь к формулировке «генеральный менеджер». Свыкнуться, конечно, непросто. Все-таки раньше редко когда ко мне по имени и отчеству обращались.

Похожий диссонанс испытывал, когда приходилось работать с иностранными тренерами – у них ведь отчества нет. Вот и спрашивали, как к ним обращаться. Не по имени же, непривычно как-то. Говорили: «Называйте «мистер» или «коуч», – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной России.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Российская газета»
logoВторая лига А
logoИртыш Омск
logoДмитрий Сычев
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