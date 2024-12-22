Артем Дзюба: «В хоккее меня привлекали драки, хотел бы быть тафгаем или вратарем. Я пытался в поле, двигаюсь неплохо, но на коньках очень плохо катаюсь»
– Я давно в хоккее, люблю хоккей, смотрю его с самого детства. Меня всегда привлекали драки, как вратаря защищают, меня всегда это как-то вдохновляло.
Я хотел бы быть или тафгаем, или вратарем. Пару раз играл с профессионалами на воротах, но потом приводящие мышцы болели неделю! Но из-за своих габаритов у меня неплохо получалось.
– А у тебя был выбор стать хоккеистом или футболистом?
– Особо нет. Зимой всегда играли теннисным мячом, я часто вставал в ворота в валенках и прям наслаждался. Я пытался в поле, я неплохо двигаюсь, но на коньках очень плохо катаюсь, – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске.
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