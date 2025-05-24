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  • С «Иртыша» Сычева взыскали 4,7 млн рублей. Клуб не заплатил за обеспечение онлайн-трансляций, сославшись на несвоевременное выделение денег из бюджета Омска
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С «Иртыша» Сычева взыскали 4,7 млн рублей. Клуб не заплатил за обеспечение онлайн-трансляций, сославшись на несвоевременное выделение денег из бюджета Омска

С омского «Иртыш» взыскали деньги за онлайн-трансляции.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Бойко взыскал с омского клуба более 4,7 млн руб, соответствующее решение вынес Арбитражный суд Омской области.

В 2023 году Автономная некоммерческая организация «ФК «Иртыш» заключила 5 договоров с Бойко на обеспечение онлайн-трансляций матчей. Трансляции проводились с апреля по ноябрь 2023-го. Но «Иртыш» их не оплатил.

В сентябре 2024 года бизнесмен направил в адрес клуба претензию, но ее оставили без внимания, после чего Бойко обратился в суд.

Долг по всем договорам составил более 3,8 млн рублей, предприниматель также решил взыскать почти 900 тысяч в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

Представители «Иртыша» заявили, что просрочка произошла из-за несвоевременного выделения денег из бюджета Омска, а других источников финансирования у клуба нет. Этот аргумент не убедил суд, поскольку «Иртыш» в любом случае должен был исполнить свои обязанности по договорам.

Суд посчитал требования обоснованными и полностью удовлетворил иск Бойко. С «Иртыша» также взыскали 167,5 тысяч рублей судебных расходов. В общей сложности «Иртыш» должен выплатить более 4,9 млн руб.

Решение должно вступить в силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

«Иртыш» играет в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги, занимая 5-е место. Президент клуба – бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев.

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Опубликовано: Sports
Источник: РБК
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