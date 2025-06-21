ЛеБрюн о словах Беннетта о намерении остаться во «Флориде»: «Это то, чего он хочет. Но еще предстоит провести переговоры. Пока не уверен, к чему они приведут»
Действующий контракт игрока с «Пантерс» с кэпхитом 4,425 млн долларов истекает в конце июня. 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.
Во время одной из вечеринок в честь празднования победы «Флориды» в Кубке Стэнли Сэм Беннетт заявил, что продлит контракт: «Я, #####, не уйду». После этого на экране позади него загорелась надпись: «Еще восемь лет».
«Я верю Беннетту, безусловно, это то, чего он хочет.
Но еще предстоит провести переговоры. Пока не уверен, к чему они приведут», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн.
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Зарплата Беннетта во «Флориде» может составить 7,5-8 млн долларов в год. На рынке он, вероятно, получил бы минимум 9 млн, но хочет остаться в «Пантерс»