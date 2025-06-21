  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЛеБрюн о словах Беннетта о намерении остаться во «Флориде»: «Это то, чего он хочет. Но еще предстоит провести переговоры. Пока не уверен, к чему они приведут»
0

ЛеБрюн о словах Беннетта о намерении остаться во «Флориде»: «Это то, чего он хочет. Но еще предстоит провести переговоры. Пока не уверен, к чему они приведут»

Пьер ЛеБрюн оценил заявление Сэма Беннетта о намерении остаться во «Флориде».

Действующий контракт игрока с «Пантерс» с кэпхитом 4,425 млн долларов истекает в конце июня. 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Во время одной из вечеринок в честь празднования победы «Флориды» в Кубке Стэнли Сэм Беннетт заявил, что продлит контракт: «Я, #####, не уйду». После этого на экране позади него загорелась надпись: «Еще восемь лет».

«Я верю Беннетту, безусловно, это то, чего он хочет.

Но еще предстоит провести переговоры. Пока не уверен, к чему они приведут», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Генменеджер «Флориды» о Маршанде, Беннетте и Экбладе: «Мы сможем подписать всех, думаю»

Зарплата Беннетта во «Флориде» может составить 7,5-8 млн долларов в год. На рынке он, вероятно, получил бы минимум 9 млн, но хочет остаться в «Пантерс»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
logoСэм Беннетт
logoНХЛ
logoФлорида
Пьер ЛеБрюн
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии TSN. Беннетт – 2-й, Маршанд – 3-й, Экблад – 5-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 13-й, Кузьменко – 29-й, Дадонов – 42-й, Самсонов – 49-й
13вчера, 21:25
Леонид Вайсфельд: «Беннет заслужил титул MVP плей-офф. У Бобровского два Кубка Стэнли, две «Везины». Назовите еще одного столь титулованного вратаря»
10вчера, 21:05
Зито о свободных агентах «Флориды»: «Потратим все деньги под потолком. Найдется бедняга, которого мы попросим купить большой дом, ездить на работу на гольф-каре. Знаю, сложная просьба»
11вчера, 20:11
Главные новости
«Какой еще Коннор Макдэвид?» Ткачак упомянул форварда на вечеринке в честь победы «Флориды», фанаты начали скандировать «##### Макдэвида»
16 минут назад
Медведев об отставке Ротенберга из СКА: «Жизнь на этом не заканчивается. Роман Борисович найдет себе применение, в том числе и в тренерской сфере»
535 минут назад
Роман Ротенберг: «Фильм «Движение вверх» идеально описывает мою карьеру. Занимаюсь детско-юношеским хоккеем, планируем организацию матча с детишками из Канады, США»
4352 минуты назад
Джонстон о Макдэвиде: «Он пустил корни в Эдмонтоне, его жена только что открыла там бар. Все указывает на то, что он хочет остаться. Но не удивлюсь, если это будет краткосрочный контракт»
7сегодня, 09:28
Светлов о серии «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Средняя результативность – 7,5 шайб за игру. Забито на 13 голов больше, чем за два последних финала КХЛ вместе взятых. Космос!»
6сегодня, 08:52
Борис Ротенберг о рекорде Овечкина: «Саня – герой. Всю свою жизнь положил на достижение результата и стал лучшим в мире! Такой кистевой бросок мало у кого можно найти»
8сегодня, 08:42
«Дай мне контракт». Маршанд о том, что сказал бы генменеджеру «Флориды»
16сегодня, 08:31
Брылин о словах Грицюка: «Не понимаю, что такое американский менталитет. При общении уточню, что он имел в виду. Всегда приятно работать с нашими ребятами»
8сегодня, 07:45
Борис Ротенберг об увольнении сына из СКА: «После поражения люди забывают обо всех регалиях и достижениях – они только сплотились. Роман никогда не покинет хоккей»
75сегодня, 07:15
«Торонто» надеется подписать контракт с Найзом с зарплатой 4-5 млн долларов в год. Форвард хочет получать около 7 млн
7сегодня, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
Зобнин об исполнении гимна России с Овечкиным и Легковым: «Это традиция. Было приятно видеть ребят. Думаю, еще раз увидимся в следующем году»
1сегодня, 08:59
Агент Набокова: «Он решил, что было бы неплохо в этом году остаться в КХЛ, подготовиться морально, подучить язык. После этого уже можно будет помогать «Колорадо»
сегодня, 08:16
Хант подписал контракт с «Калгари» на два года и 825 тысяч долларов. Форвард набрал 49 очков в 49 матчах в сезоне АХЛ
сегодня, 07:55
Барков, Ахо, Хейсканен, Лунделль, Рантанен, Сарос и Луостаринен – в составе Финляндии на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ
1сегодня, 07:30
Министр спорта Татарстана о новой арене для «Ак Барса»: «Это очень большие деньги по нынешним временам. Но в какой-то перспективе, наверное, да»
1сегодня, 06:40
Березкин о чемпионстве «Локомотива»: «Хорошего парада уже не получится – полагал, сразу организуют. Эмоции подутихнут»
4сегодня, 06:35
Игорь Гришин: «Овечкина можно назвать величайшим снайпером среди российских хоккеистов. В России умеют выращивать талантливых, сильных игроков – они немного другого направления»
1сегодня, 05:55
Спотт вошел в тренерский штаб «Бостона». Он работал ассистентом в «Далласе» в трех прошлых сезонах
сегодня, 04:20
Фридман о возможности краткосрочного контракта Макдэвида и «Эдмонтона»: «Коннор как бы скажет: «Эй, я не позволю никому расслабиться»
4сегодня, 03:55
Плющев о КХЛ: «Составы меняются на 70-80% – это неправильно! Люди, которые якобы соображают в хоккее, они остаются на местах. Поэтому и роста нет никакого»
3сегодня, 03:45