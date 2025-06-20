Беннетт заявил, что продлит контракт с «Флоридой»: «Я, #####, не уйду»
Сэм Беннетт заявил, что останется во «Флориде».
29-летний форвард стал самым ценным игроком минувшего плей-офф, получив «Конн Смайт Трофи». Срок его действующего контракта заканчивается в конце июня 2025 года.
Во время одной из вечеринок в честь празднования победы «Флориды» в Кубке Стэнли, Беннетт поднялся на сцену.
«Вот что я хочу сказать: я, #####, не уйду!» – сказал нападающий. После этого на экране позади него загорелась надпись: «Еще восемь лет».
В минувшем сезоне Беннетт провел 76 матчей и набрал 51 (25+26) очко при полезности «минус 15». В плей-офф на его счету 23 матча и набрал 22 (15+7) очка при полезности «плюс 6».
Лучшим в Кубке Стэнли-2025 стал парень, который не умел подтягиваться
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фрэнка Серавалли
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