Зито о свободных агентах «Флориды»: «Потратим все деньги под потолком. Найдется бедняга, которого мы попросим купить большой дом, ездить на работу на гольф-каре. Знаю, сложная просьба»

Билл Зито высказался о ситуации со свободными агентами «Флориды».

1 июля Брэд Маршанд, Сэм Беннетт и Аарон Экблад могут стать неограниченно свободными агентами.

По данным PuckPedia, сейчас у клуба есть 19 млн долларов под потолком на сезон-2025/26.

Зито рассказал, как «Флорида» собирается удерживать игроков, чьи сроки контрактов подходят к концу.

«Найдется какой-нибудь бедняга, которого мы попросим переехать сюда, купить большой дом на Лас-Олас, ездить на работу на гольф-каре в шлепанцах, и, возможно, ему придется играть с Ткачаком, Барковым или Форслингом. Я знаю, это сложная просьба», – пошутил генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито в эфире «The Pat McAfee Show».

Зито также отметил, что клуб намерен использовать все деньги под потолком зарплат.

«Мы собираемся потратить все деньги под потолком. Семья Виола, владельцы, дали нам возможность попытаться сделать все возможное, чтобы у нас была лучшая команда. Мы собираемся потратить все.

Мы просто пытаемся сохранить всех вместе и создать полноценную команду. Когда игроки приходят сюда, мы хотим дать им других хороших игроков, и, надеемся, они это оценят», – добавил Зито.

Зарплата Беннетта во «Флориде» может составить 7,5-8 млн долларов в год. На рынке он, вероятно, получил бы минимум 9 млн, но хочет остаться в «Пантерс»

Генменеджер «Флориды» о Маршанде, Беннетте и Экбладе: «Мы сможем подписать всех, думаю»