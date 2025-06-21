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  • Леонид Вайсфельд: «Беннет заслужил титул MVP плей-офф. У Бобровского два Кубка Стэнли, две «Везины». Назовите еще одного столь титулованного вратаря»
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Леонид Вайсфельд: «Беннет заслужил титул MVP плей-офф. У Бобровского два Кубка Стэнли, две «Везины». Назовите еще одного столь титулованного вратаря»

Леонид Вайсфельд высказался о том, что Сергея Бобровского не признали MVP плей-офф.

Лучший снайпер плей-офф-2025 Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал 3-м в голосовании.

«Сэм Беннет заслужил на сто процентов титул самого ценного игрока плей-офф.

У Бобровского же к текущему моменту два перстня обладателя Кубка Стэнли и две «Везины». Ну какой еще MVP?

Назовите еще одного столь титулованного вратаря. Таких можно во всем мире пересчитать на пальцах одной руки», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Бобровский – 3-й в голосовании за обладателя «Конн Смайт Трофи» с 10 баллами, у Беннетта – 76 и 11 первых мест, у Маршанда – 68 и 7

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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