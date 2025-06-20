Зарплата Беннетта во «Флориде» может составить 7,5-8 млн долларов в год. На рынке он, вероятно, получил бы минимум 9 млн, но игрок хочет остаться в «Пантерс»

Зарплата Сэма Беннетта во «Флориде» может составить 7,5-8 млн долларов в год.

Срок действующего контракта игрока с «Пантерс» с кэпхитом 4,425 млн долларов истекает в конце июня. 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Как сообщает Florida Hockey Now, зарплата игрока по новому контракту вырастет и от «Пантерс» следует ожидать предложение на 7,5-8 млн долларов в год.

По данным PuckPedia, сейчас у клуба есть 19 млн долларов под потолком на сезон-2025/26.

Отмечается, что на рынке Беннетт почти наверняка получил бы больше в команде, у которой больше места под потолком зарплат – по крайней мере вдвое больше (9 млн долларов в год), чем он зарабатывает сейчас, но игрок хочет остаться во «Флориде».

Напомним, что «Пантерс» являются единственной командой, которая может предложить ему контракт на 8 лет. На рынке он может получить только 7-летнее соглашение.

В минувшем регулярном чемпионате Сэм Беннетт провел 76 матчей за «Флориду» и набрал 51 (25+26) очко. В плей-офф на счету нападающего 23 матча и набрал 22 (15+7) очка.

Беннетт был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2025 по итогам голосования журналистов. Он стал лучшим снайпером турнира, а в финальной серии записал на свой счет 5 шайб.

Беннетт может подписать 8-летний контракт с «Флоридой» с зарплатой 8 млн долларов в год

Генменеджер «Флориды» о Маршанде, Беннетте и Экбладе: «Мы сможем подписать всех, думаю»