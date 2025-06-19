Генменеджер «Флориды» о Маршанде, Беннетте и Экбладе: «Мы сможем подписать всех, думаю»

Билл Зито высказался о будущем Брэда Маршанда, Сэма Беннетта и Аарона Экблада.

1 июля хоккеисты могут стать неограниченно свободными агентами.

«Думаю, мы сможем вернуть их всех», – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито .

Беннетт был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2025 по итогам голосования журналистов. 28-летний канадец провел 23 матча в розыгрыше плей-офф и набрал 22 (15+7) очка при полезности «+6». Он стал лучшим снайпером турнира, а в финальной серии записал на свой счет 5 шайб.

На счету Маршанда 4 (2+2) балла в 10 матчах регулярки после обмена из «Бостона» и 20 (10+10) очков в 23 играх плей-офф.

Защитник Аарон Экблад заработал 33 (3+30) очков в 56 матчах регулярного чемпионата и 13 (4+9) баллов в 19 встречах Кубка Стэнли.