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  • Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии TSN. Беннетт – 2-й, Маршанд – 3-й, Экблад – 5-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 13-й, Кузьменко – 29-й, Дадонов – 42-й, Самсонов – 49-й
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Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии TSN. Беннетт – 2-й, Маршанд – 3-й, Экблад – 5-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 13-й, Кузьменко – 29-й, Дадонов – 42-й, Самсонов – 49-й

Владислав Гавриков занял 6-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ.

TSN опубликовал топ-50 игроков, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Его возглавил нападающий «Торонто» Митч Марнер.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Митч Марнер («Торонто»).

2. Сэм Беннетт («Флорида»).

3. Брэд МаршандФлорида»).

4. Николай Элерс («Виннипег»).

5. Аарон Экблад («Флорида»).

6. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»).

7. Иван Проворов («Коламбус»).

8. Джон Таварес («Торонто»).

9. Брок Босер («Ванкувер»).

10. Джейк Аллен («Нью-Джерси»).

11. Микаэль Гранлунд («Даллас»).

12. Патрик Кэйн («Детройт»).

13. Дмитрий Орлов («Каролина»).

14. Пьюс Сутер («Ванкувер»).

15. Данте Фаббро («Коламбус»).

...29. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»).

...42. Евгений Дадонов («Даллас»).

...49. Илья Самсонов («Вегас»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoВладислав Гавриков
возможные переходы
рейтинги
logoНХЛ
logoНиколай Элерс
logoТоронто
logoБрок Босер
logoПьюс Сутер
logoАндрей Кузьменко
logoКоламбус
logoМикаэль Гранлунд
logoАарон Экблад
logoВиннипег
logoМитч Марнер
logoПатрик Кэйн
logoДетройт
logoВегас
logoДанте Фаббро
logoФлорида
logoИлья Самсонов
logoКаролина
logoБрэд Маршанд
logoИван Проворов
logoНью-Джерси
logoВанкувер
logoДжон Таварес
logoЛос-Анджелес
logoДаллас
logoДжейк Аллен
logoСэм Беннетт
logoЕвгений Дадонов
logoДмитрий Орлов
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