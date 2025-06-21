Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии TSN. Беннетт – 2-й, Маршанд – 3-й, Экблад – 5-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 13-й, Кузьменко – 29-й, Дадонов – 42-й, Самсонов – 49-й

Владислав Гавриков занял 6-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ.

TSN опубликовал топ-50 игроков, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Его возглавил нападающий «Торонто» Митч Марнер.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Митч Марнер («Торонто»).

2. Сэм Беннетт («Флорида»).

3. Брэд Маршанд («Флорида »).

4. Николай Элерс («Виннипег »).

5. Аарон Экблад («Флорида»).

6. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»).

7. Иван Проворов («Коламбус»).

8. Джон Таварес («Торонто»).

9. Брок Босер («Ванкувер»).

10. Джейк Аллен («Нью-Джерси»).

11. Микаэль Гранлунд («Даллас»).

12. Патрик Кэйн («Детройт»).

13. Дмитрий Орлов («Каролина»).

14. Пьюс Сутер («Ванкувер»).

15. Данте Фаббро («Коламбус»).

...29. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»).

...42. Евгений Дадонов («Даллас»).

...49. Илья Самсонов («Вегас»).