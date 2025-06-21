Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии TSN. Беннетт – 2-й, Маршанд – 3-й, Экблад – 5-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 13-й, Кузьменко – 29-й, Дадонов – 42-й, Самсонов – 49-й
Владислав Гавриков занял 6-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ.
TSN опубликовал топ-50 игроков, которые 1 июля могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Его возглавил нападающий «Торонто» Митч Марнер.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Митч Марнер («Торонто»).
2. Сэм Беннетт («Флорида»).
3. Брэд Маршанд («Флорида»).
4. Николай Элерс («Виннипег»).
5. Аарон Экблад («Флорида»).
6. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»).
7. Иван Проворов («Коламбус»).
8. Джон Таварес («Торонто»).
9. Брок Босер («Ванкувер»).
10. Джейк Аллен («Нью-Джерси»).
11. Микаэль Гранлунд («Даллас»).
12. Патрик Кэйн («Детройт»).
13. Дмитрий Орлов («Каролина»).
14. Пьюс Сутер («Ванкувер»).
15. Данте Фаббро («Коламбус»).
...29. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»).
...42. Евгений Дадонов («Даллас»).
...49. Илья Самсонов («Вегас»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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