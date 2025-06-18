Александр Кожевников: «ИИХФ – маленькие фашистики, там одни русофобы и негодяи»

Александр Кожевников раскритиковал ИИХФ.

Международная федерация хоккея опубликовала новый постер, посвященный победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На нем присутствует Бобровский.

Ранее был другой постер, на который не попали российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Спустя время ИИХФ удалила публикацию и теперь выложила новый постер.

«Не понимаю, зачем вообще обсуждать это действие ИИХФ. Там одни негодяи и русофобы сидят.

Шведы, финны и чехи больше всех нас ненавидят, но с нашей помощью получали назначения, а сейчас переоделись. Маленькие фашистики», – сказал двукратный олимпийский чемпион.