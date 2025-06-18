Александр Кожевников: «ИИХФ – маленькие фашистики, там одни русофобы и негодяи»
Александр Кожевников раскритиковал ИИХФ.
Международная федерация хоккея опубликовала новый постер, посвященный победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На нем присутствует Бобровский.
Ранее был другой постер, на который не попали российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Спустя время ИИХФ удалила публикацию и теперь выложила новый постер.
«Не понимаю, зачем вообще обсуждать это действие ИИХФ. Там одни негодяи и русофобы сидят.
Шведы, финны и чехи больше всех нас ненавидят, но с нашей помощью получали назначения, а сейчас переоделись. Маленькие фашистики», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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