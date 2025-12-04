Тренер «Сочи» Михайлов о Максиме Третьяке: «Рассчитываем на каждого в той или иной игре. Состав должен быть оптимальный и сбалансированный, это главное»
Дмитрий Михайлов высказался о вратаре «Сочи» Максиме Третьяке.
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о вратаре команды Максиме Третьяке.
Голкипер провел за команду 2 матча в нынешнем сезоне. Он перешел в «Сочи» 23 октября.
– Владислав Третьяк сказал, что сожалеет о том, что его внук не получает практику. Планируете давать ему дальше играть?
– Рассчитываем на каждого в той или иной игре.
Состав должен быть оптимальный и сбалансированный, это главное, – сказал Михайлов.
Третьяк об игре внука в КХЛ: «Максиму не доверяют. Когда тебя раз в 2 месяца ставят против ЦСКА или СКА по ходу матча, что ты сделаешь? Я не могу на это влиять»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
