Штраф Воробьева за удар локтем Вовченко отменен. Защитник «Автомобилиста» получил 5+20 в матче с «Металлургом»
Штраф защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьева за удар локтем Даниила Вовченко в матче с «Металлургом» (5:6) отменен.
Инцидент произошел в игре команд Фонбет Чемпионата КХЛ 3 декабря. После силового приема против Вовченко на отметке 42:59 между Воробьевым и Михаилом Федоровым произошла драка.
Напомним, Воробьев был наказан 5 минутами за удар локтем, 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча и 5 минутами за драку.
Федоров получил 10-минутный дисциплинарный штраф, 5 минут за драку и 2 минуты как зачинщик драки.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Автомобилист» – «Металлург».
На основании представленных материалов принято решение в отношении хоккеиста команды «Автомобилиста» Кирилла Воробьева:
– оставить без изменений наказание, наложенное на него по п.3.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Драка).
– отменить наказание, наложенное на него по п.1.15.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар локтем).
– отменить наказание, наложенное на него по п.1.17. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удаление до конца матча за второй большой штраф в матче).
В отношении хоккеиста команды «Металлург» Михаила Федорова:
– оставить без изменений наказание, наложенное на него по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.