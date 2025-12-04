Штраф Воробьева за удар локтем Вовченко отменен. Защитник «Автомобилиста» получил 5+20 в матче с «Металлургом»

Штраф Кирилла Воробьева за удар локтем в матче с «Металлургом» отменен.

Штраф защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьева за удар локтем Даниила Вовченко в матче с «Металлургом » (5:6) отменен.

Инцидент произошел в игре команд Фонбет Чемпионата КХЛ 3 декабря. После силового приема против Вовченко на отметке 42:59 между Воробьевым и Михаилом Федоровым произошла драка.

Напомним, Воробьев был наказан 5 минутами за удар локтем, 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча и 5 минутами за драку.

Федоров получил 10-минутный дисциплинарный штраф, 5 минут за драку и 2 минуты как зачинщик драки.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Автомобилист » – «Металлург».

На основании представленных материалов принято решение в отношении хоккеиста команды «Автомобилиста» Кирилла Воробьева :

– оставить без изменений наказание, наложенное на него по п.3.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Драка).

– отменить наказание, наложенное на него по п.1.15.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар локтем).

– отменить наказание, наложенное на него по п.1.17. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удаление до конца матча за второй большой штраф в матче).

В отношении хоккеиста команды «Металлург» Михаила Федорова:

– оставить без изменений наказание, наложенное на него по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.